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Дети с диагнозом аутизм покажут спектакль на сцене Музыкального театра 4 февраля

01 февраля 2019 09:18
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В Беларуси успешно развивается проект Семейный инклюзив-театр «i». Сегодня участникам проекта открыты самые престижные площадки. 4 февраля дети с диагнозом аутизм покажут спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» на сцене Музыкального театра. Для чего нужен такой проект? Почему ему помогают авторитетные компании?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom – Николай Бределев и художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» – Ирина Пушкарева.

Дети с диагнозом аутизм покажут спектакль на сцене Музыкального театра 4 февраля-1

В чём суть проекта? Как он помогает детям? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Дети # Культура # Николай Бределев # Ирина Пушкарева # Фотофакт

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