Дети с диагнозом аутизм покажут спектакль на сцене Музыкального театра 4 февраля

В Беларуси успешно развивается проект Семейный инклюзив-театр «i». Сегодня участникам проекта открыты самые престижные площадки. 4 февраля дети с диагнозом аутизм покажут спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» на сцене Музыкального театра. Для чего нужен такой проект? Почему ему помогают авторитетные компании?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom – Николай Бределев и художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» – Ирина Пушкарева.