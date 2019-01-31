Прямой эфир

Дни культуры Беларуси проходят в ОАЭ

31 января 2019 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный колорит нашей страны впервые представлен в регионе Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дни культуры Беларуси проходят в ОАЭ-1

Накануне в университете Париж-Сорбонна в Абу-даби открылась выставка «Васильковый мост» белорусских художников. Прозвучали и дуэты эмиратских музыкантов с Государственным камерным оркестром Беларуси.

Дни культуры Беларуси проходят в ОАЭ-4

В рамках творческого форума уже подписаны программы сотрудничества в сфере культуры. Более масштабно белорусское искусство будет представлено на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае.

# Беларусь-ОАЭ # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премьера спектакля «Звёздный час» состоится в театре Белорусской Армии 2 и 3 февраля
31 января 2019 08:45

Премьера спектакля «Звёздный час» состоится в театре Белорусской Армии 2 и 3 февраля

Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»
31 января 2019 07:24

Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»

Купи мыло – получи узор для вышивки. Как проводили бонусные акции при продаже товаров век назад
31 января 2019 07:08

Купи мыло – получи узор для вышивки. Как проводили бонусные акции при продаже товаров век назад