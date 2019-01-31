Дни культуры Беларуси проходят в ОАЭ

Новости Беларуси. Национальный колорит нашей страны впервые представлен в регионе Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в университете Париж-Сорбонна в Абу-даби открылась выставка «Васильковый мост» белорусских художников. Прозвучали и дуэты эмиратских музыкантов с Государственным камерным оркестром Беларуси.