«Кинестетически приятно». В Могилёве открылся магазин предприятия «Белкнига»

Новости Беларуси. Крупнейшая книготорговая сеть страны теперь пришла и в Могилёв. Предприятие «Белкнига» открыло в областном центре свой новый магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на высокий спрос на книжную продукцию, ранее в городе работало лишь четыре специализированных магазина. Для сравнения: ещё несколько лет назад таких было два десятка.

На полках нового торгового центра представлены бестселлеры мировой художественной литературы и произведения белорусских авторов, учебно-методическая литература для школьников и студентов. Есть здесь и букинистический отдел, где жители города смогут выставлять на продажу уже прочитанные книги.

Мария Малусевич, житель Могилёва:

Несмотря на то, что есть и электронные книги, и можно найти всё в интернете, я считаю, что для современной молодёжи будет полезно именно приобретать книги в печатном варианте. Потому что, щупать, листать, это окунаться в персонажа, это как-то намного более кинестетически приятно.

Елена Павлова, начальник управления Министерства информации Беларуси:

Показатели книжные не упали, не обвалились. Книг у нас по тиражам стало гораздо больше выпускаться. Но самая востребованная книга сегодня – это учебная. У нас своя программа национальная и поэтому наши учебники, учебная, развивающая литература самая популярная.