Новости Беларуси.Исторический бестселлер. В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её авторы – учёные Национальной академии наук. В многотомнике будет рассказываться о роли ВКЛ и Речи Посполитой в истории белорусских земель.

Валентин Голубев, заведующий Центром специальных исторических наук и антропологии Института истории НАН Беларуси:

Мы пастаралiся пiсаць даступнай мовай. Яна адрасаваная не толькi спецыялiстам, не толькi выкладчыкам, не толькi студэнтам i школьнiкам, настаўнiкам, але i кожнаму грамадзянiну нашай краiны. Мы разглядаем такiя перыяды дзяржаўнасцi, як перыяд Полацкага княства і iншых княстваў, якiя iснавалi на нашай тэрыторыi. Перыяд ВКЛ і перыяд ажыцяўлення беларускай дзяржаўнасцi ў складзе Рэчы Паспалiтай.