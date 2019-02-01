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В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности»

01 февраля 2019 07:15
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Новости Беларуси.Исторический бестселлер. В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности»-1

Её авторы – учёные Национальной академии наук. В многотомнике будет рассказываться о роли ВКЛ и Речи Посполитой в истории белорусских земель.

В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности»-4

Валентин Голубев, заведующий Центром специальных исторических наук и антропологии Института истории НАН Беларуси:
Мы пастаралiся пiсаць даступнай мовай. Яна адрасаваная не толькi спецыялiстам, не толькi выкладчыкам, не толькi студэнтам i школьнiкам, настаўнiкам, але i кожнаму грамадзянiну нашай краiны. Мы разглядаем такiя перыяды дзяржаўнасцi, як перыяд Полацкага княства і iншых княстваў, якiя iснавалi на нашай тэрыторыi. Перыяд ВКЛ і перыяд ажыцяўлення беларускай дзяржаўнасцi ў складзе Рэчы Паспалiтай.

В Минске презентовали энциклопедию «История белорусской государственности»-7

Энциклопедию планируют выпустить в пяти томах. Учёные продолжают исследование истории белорусской государственности.

# Книги # Культура # Валентин Голубев # Фотофакт

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