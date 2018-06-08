День культуры России в Верхнем городе: что можно будет посмотреть

Новости Беларуси. 9 июня гостей ждут на Дне культуры России. Будут работать тематические площадки и фудкорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Гостей обучат росписи пряников и плетению из лозы и соломы, гончарному искусству и ковке. У столичной ратуши развернутся показательные бои воинов. Праздник начнется в полдень и продлится до 23:00. Приходите.