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День культуры России в Верхнем городе: что можно будет посмотреть

08 июня 2018 21:12
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Новости Беларуси. 9 июня гостей ждут на Дне культуры России. Будут работать тематические площадки и фудкорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День культуры России в Верхнем городе: что можно будет посмотреть-1

Гостей обучат росписи пряников и плетению из лозы и соломы, гончарному искусству и ковке. У столичной ратуши развернутся показательные бои воинов. Праздник начнется в полдень и продлится до 23:00. Приходите.

# Беларусь-Россия # Культура # Фотофакт

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