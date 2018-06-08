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Первый день фестиваля в Молодечно: как это было. Репортаж СТВ

08 июня 2018 19:12
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Новости Беларуси. Музыка Эдуарда Зарицкого сегодня звучит и в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день фестиваля в Молодечно: как это было. Репортаж СТВ-1

Город в эти дни по уже многолетней традиции принимает Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствие участникам творческого форума направил Александр Лукашенко. Главная интрига – конкурс молодых исполнителей.

Особой фестивальной атмосферой прямо сейчас готова поделиться моя коллега Яна Шипко. Подробности в сюжете.

# Фестиваль # Культура # Яна Шипко # Фотофакт

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