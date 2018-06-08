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Праздник пионов пройдет в Ботаническом саду Минска в эти выходные

08 июня 2018 21:10
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Новости Беларуси. Для гостей готовят яркие танцевальные шоу, мастер-классы по составлению композиций из цветов и большой музыкальный марафон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздник пионов пройдет в Ботаническом саду Минска в эти выходные-1

Коллекция насчитывает несколько сотен сортов пионов из разных уголков мира. Минчанам представят свадебную бижутерию ручной работы, обереги и мыло с ароматом цветов.

Праздник пионов пройдет в Ботаническом саду Минска в эти выходные-4

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Существует мода и на растения. Вот в последнее время очень модной стала японская группа. Они представляют собой такую красивую ромашку и большой желтый помпон внутри. Чем они хороши – легкие цветки, поэтому могут украсить любой цветник.

# Растения и цветы # Культура # Валентина Гайшун # Фотофакт

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