Праздник пионов пройдет в Ботаническом саду Минска в эти выходные

Новости Беларуси. Для гостей готовят яркие танцевальные шоу, мастер-классы по составлению композиций из цветов и большой музыкальный марафон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коллекция насчитывает несколько сотен сортов пионов из разных уголков мира. Минчанам представят свадебную бижутерию ручной работы, обереги и мыло с ароматом цветов.

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Существует мода и на растения. Вот в последнее время очень модной стала японская группа. Они представляют собой такую красивую ромашку и большой желтый помпон внутри. Чем они хороши – легкие цветки, поэтому могут украсить любой цветник.