День города Минска: где и во сколько минчане могут отдохнуть и развлечься

В 2014 году Минск проводит более 70 праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 13 сентября ценители нашего славного прошлого могут принять участие в фестивале «Минск исторический», который пройдет на перекрестке проспектов Победителей и Машерова.

Игорь Усенко, режиссер исторического фестиваля «Минск старинный»:

Мы показываем, как минчане боролись за свою независимость, как Минск вошел в летописи. Что в «Слове о полку Игореве», что в «Повести временных» лет – все время говорится о битвах на этой земле. Минчане все время сражались для того, чтобы быть свободными. Все реконструкторы безумно увлечены этой идеей. Поляна, на которой проходит фестиваль, как раз на том месте, где и проходили сражения.

Если ваша жизнь – спорт, то добро пожаловать на биатлонный фестиваль Дарьи Домрачевой. В Парке Горького с 12.00 можно стать частью спортивной жизни столицы.

Молодежь сможет отдохнуть на празднике « В ритме столицы». Он начнется в 18.00 в Студенческой деревне, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Также увлекательные программы подготовили музеи города.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Большой цикл мероприятий пройдет в Музее истории Минска. Это и центральная часть города: Ратушная площадь, Ратуша (там будет открыта новая экспозиция), это выставка произведений Владимира Жбанова. Яркий интерактивный праздник пройдет в Музее Азгура.

А самых маленьких минчан ждет детский фестиваль «Мечты сбываются». Там они смогут потанцевать, поучаствовать в конкурсах и прокатиться на горках аквапарка «Лебяжий».