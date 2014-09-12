XIX Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» открылся в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте в эти минуты проходит церемония открытия международного театрального фестиваля «Белая Вежа».

Армения, Россия, Словакия, Италия, Беларусь, Украина, Польша, впервые гости из Казахстана – всего в фестивальной афише 24 коллектива из 13 стран мира.

К слову, желающих выступать на Брестских подмостках было почти в 3 раза больше, чем смогла вместить программа. Но на «Белой Веже», подчеркивают организаторы, нет случайных театральных работ.

Станислав Варки, режиссер (Эстония):

Есть театры репертуарные, которые делают каждый год, выпускают по спектаклю. У нас другая система. Мы просто один спектакль делаем долго, потом он выходит и мы его начинаем играть. Он начинает расти и жить.

Александр Козак, директор фестиваля «Белая Вежа»:

Нам, я думаю, удалось соблюсти свой изначальный принцип, что спектакли есть для всех возрастов, для всех категорий. И, можно сказать, на любой, даже высокий, изощренный, театральный вкус.

19-я «Белая Вежа» открылась шумно и весело: по городским улицам прокатился пестрый карнавал. Яркое действо возглавили актеры из Эстонии с фрагментами романтической клоунады. На неделю Брест погрузился в атмосферу «праздника взросления души», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.