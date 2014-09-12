Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, открылась в Молодечно

Новости Беларуси. Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, открылась в Минском областном краеведческом музее в Молодечно. В зале можно увидеть документы, оружие, одежда, детали амуниции советских военнослужащих. Привлекают внимание посетителей и вещи, принадлежавшие армии противника.

Позаботились сотрудники музея и о галерейной части выставки. На ней представлены агитационные плакаты как советской армии, так фашистских захватчиков.

Для создания экспозиции отыскали те вещи, которые еще не демонстрировали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наталья Палтовец, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

Вещи, связанные с летчиком Адрякиным, погибшим при освобождении Молодечно. Под потолок зала подвесили настоящий, подлинный парашют лейтенанта Адрякина, который 25 лет пролежал в болоте. И дети с большим интересом, конечно, реагируют на него и даже удивляются тем размерам и конструкции, которыми обладал этот парашют.