Более 200 исполнителей из разных стран выступят в летнем амфитеатре у минского Дворца спорта в День города

Новости Беларуси. Программу «Фестиваля искусств белорусов мира» обсудили 11 сентября организаторы и представители диаспоры в Минске. Участники посетят с концертами агрогородки. Это позволит выходцам из нашей страны ближе познакомится с жизнью белорусской глубинки.
В День города пройдет масштабный концерт с участием более 200 исполнителей из разных стран мира. Они выступят в летнем амфитеатре у Дворца спорта. Заключительный гала-концерт пройдет в воскресенье вечером в филармонии.
Кроме творческих номеров в рамках фестиваля будут организованы многочисленные выставки и встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Рыбаков, директор Республиканского центра национальных культур, организатор Республиканского фестиваля национальных культур:
Главная задача этого фестиваля, кроме той, основной, что белорусы зарубежья приезжают сюда, здесь, на родине, показывают свой талант, то, что они делают в культурном плане по популяризации Беларуси за рубежом – это, естественно, главное. Им важно почувствовать себя дома и увидеть, что родина их знает, любит, принимает.
Владимир Шугля, почетный консул Республики Беларусь в Тюмени, председатель областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов» (Россия):
На второй фестиваль белорусов мира и Западной Сибири мы направили ансамбль из Ветковского района, который отличается тем, что он на той белорусской мове поет песни, которую принесли еще их прапрародители. У нас вообще около 50 тысяч белорусов проживают в Тюмени. Поэтому это громадная когорта людей, которая, конечно, влияет на культуру, экономику.
На фестиваль искусств съедутся этнические белорусы из 18 стран мира. Будут также участники из Мексики, Аргентины, Италии и Испании.
Минск готовится встретить день города. В ближайшие выходные в столице запланировано полсотни мероприятий. В каждом районе. Горожане смогут пробежать марафон с именитыми спортсменами, посмотреть на рыцарские бои, попробовать себя в летнем биатлоне и бильярде.
Мингорсвет к празднику подготовил свою программу. Сто двадцать светодиодов украсят Минск в 20.00 13 сентября. Заиграет красками прежде всего центр и места отдыха. Иллюминацию включат даже на развязках с кольцевой.
Финальным аккордом праздника станет фейерверк. Пиротехнику в Минск привезут 12 сентября. Залпы салюта взлетят на высоту 60 метров. Так что – обещают организаторы – День города пройдет на высоте.