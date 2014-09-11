Более 200 исполнителей из разных стран выступят в летнем амфитеатре у минского Дворца спорта в День города

Новости Беларуси. Программу «Фестиваля искусств белорусов мира» обсудили 11 сентября организаторы и представители диаспоры в Минске. Участники посетят с концертами агрогородки. Это позволит выходцам из нашей страны ближе познакомится с жизнью белорусской глубинки.

В День города пройдет масштабный концерт с участием более 200 исполнителей из разных стран мира. Они выступят в летнем амфитеатре у Дворца спорта. Заключительный гала-концерт пройдет в воскресенье вечером в филармонии.

Кроме творческих номеров в рамках фестиваля будут организованы многочисленные выставки и встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Рыбаков, директор Республиканского центра национальных культур, организатор Республиканского фестиваля национальных культур:

Главная задача этого фестиваля, кроме той, основной, что белорусы зарубежья приезжают сюда, здесь, на родине, показывают свой талант, то, что они делают в культурном плане по популяризации Беларуси за рубежом – это, естественно, главное. Им важно почувствовать себя дома и увидеть, что родина их знает, любит, принимает.

Владимир Шугля, почетный консул Республики Беларусь в Тюмени, председатель областной общественной организации «Союз-интеграция братских народов» (Россия):

На второй фестиваль белорусов мира и Западной Сибири мы направили ансамбль из Ветковского района, который отличается тем, что он на той белорусской мове поет песни, которую принесли еще их прапрародители. У нас вообще около 50 тысяч белорусов проживают в Тюмени. Поэтому это громадная когорта людей, которая, конечно, влияет на культуру, экономику.

На фестиваль искусств съедутся этнические белорусы из 18 стран мира. Будут также участники из Мексики, Аргентины, Италии и Испании.

Минск готовится встретить день города. В ближайшие выходные в столице запланировано полсотни мероприятий. В каждом районе. Горожане смогут пробежать марафон с именитыми спортсменами, посмотреть на рыцарские бои, попробовать себя в летнем биатлоне и бильярде.

Мингорсвет к празднику подготовил свою программу. Сто двадцать светодиодов украсят Минск в 20.00 13 сентября. Заиграет красками прежде всего центр и места отдыха. Иллюминацию включат даже на развязках с кольцевой.

Олег Глушенков, главный инженер УП «Мингорсвет»:

К каждому объекту подход индивидуальный. Например, в районе ДК железнодорожников иллюминация с элементами паровозик с вагонами Если это проспект Победителей, там спортивная символика.

Реконструкцию исторических сражений минчане увидят у Стеллы. Там — вся история города. Начиная с 1067 года: викинги, эпоха ВКЛ, Речи Посполитой. Закончат освобождением Минска от фашистов. Тут же можно будет посмотреть на лагерь Наполеона и пострелять из лука.



Также 13 сентября будет стартовать биатлон. Естественно, с Дарьей Домрачевой. Только на трассу выйдет не трехкратная олимпийская чемпионка, а все желающие. На лыжероллерах. Спортсменка проведет мини-викторины для детей. А 14 сентября в центре Минска стартует полумарафон. Двадцать один километр пробегут 4 тысячи человек.



После забега можно будет и перекусить. Объекты общепита начнут работу во всех местах гуляний. Последних, к слову, в нынешний день города полсотни. Основные – парк победы, дворец Спорта и Стелла. Там милиция охрану усилит. Алексндр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома: Запрещен гражданам проход гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Запрещается пронос крупногабаритных вещей и предметов, домашних животных. Яна Шипко, корреспондент СТВ: В день города мы будем работать прямо в эпицентре событий, на главной праздничной площадке у Дворца спорта. Это целая команда. И журналисты, и видеоинженеры. Мы постараемся передать всю праздничную атмосферу и рассказать о самом интересном и зрелищном.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк. Пиротехнику в Минск привезут 12 сентября. Залпы салюта взлетят на высоту 60 метров. Так что – обещают организаторы – День города пройдет на высоте.