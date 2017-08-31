День белорусской письменности: как подготовился и изменился Полоцк к большому празднику?

Уже завтра, 1 сентября, старинный белорусский город Полоцк встречает гостей своего грандиозного праздника Дня белорусской письменности, который в этом году приурочен к ещё двум громким датам – 500-летию книгопечатания и 1155-летию города, белорусской государственности.

Программа праздника рассчитана на 3 дня. Ожидается большое количество гостей из разных стран, в том числе писатели, артисты, официальные делегации. Как Полоцк подготовился и изменился к большому празднику? Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Михалевич и заведующая музеем белорусского книгопечатания – филиала Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника — Славина Гаврилова.