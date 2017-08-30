«Мы побывали в воссозданной скориновской типографии»: премьера нового фильма на СТВ

Новости Беларуси. О премьере на СТВ к 500-летию белорусского книгопечатания. Уже 30 августа вечером на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов, посвященных этой дате. Три вечера мои коллеги будут рассказывать о самых значимых событиях книжного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты СТВ побывали во многих европейских странах: в Италии, Польше, Чехии. Собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию.

Начнем с первой Библии Франциска Скорины – «Псалтыря».

Еще со школы все знают: Скорина из Полоцка и Скорина-первопечатник. У каждого перед глазами портрет, где он сидит в рабочем кабинете с книгой в руках и обязательно небесной символикой. Но выбрать солнце и луну себе в спутники, напечатать свой герб в Библии, там же разместить свой портрет и биографические сведения. Не скромно ли? Чтобы ответить не только на этот вопрос, съемочная группа СТВ почти полгода изучала архивы, общалась с лучшими и самыми дотошными скориноведами.