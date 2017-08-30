«Мы побывали в воссозданной скориновской типографии»: премьера нового фильма на СТВ
Новости Беларуси. О премьере на СТВ к 500-летию белорусского книгопечатания. Уже 30 августа вечером на нашем телеканале стартует новый проект – цикл фильмов, посвященных этой дате. Три вечера мои коллеги будут рассказывать о самых значимых событиях книжного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналисты СТВ побывали во многих европейских странах: в Италии, Польше, Чехии. Собрали самую достоверную и до этого неизвестную информацию.
Начнем с первой Библии Франциска Скорины – «Псалтыря».
Еще со школы все знают: Скорина из Полоцка и Скорина-первопечатник. У каждого перед глазами портрет, где он сидит в рабочем кабинете с книгой в руках и обязательно небесной символикой. Но выбрать солнце и луну себе в спутники, напечатать свой герб в Библии, там же разместить свой портрет и биографические сведения. Не скромно ли? Чтобы ответить не только на этот вопрос, съемочная группа СТВ почти полгода изучала архивы, общалась с лучшими и самыми дотошными скориноведами.
Да, собственно, мы прошли весь путь Скорины. Побывали в Праге, где 6 августа 1517 года наш земляк, кажется, изменил ход истории.
Петр Войт, доцент Карлова университета (Чехия):
Прага представлялась Скорине городом мира, спокойствия, комфорта и толерантности.
Мы держали в руках первую Библию, напечатанную на белорусском, в Российской национальной библиотеке. Знаем и уже готовы рассказать, в каких условиях и интерьерах хранится этот ценный экземпляр. И ведь кто-то за него умудрился даже орден получить.
Николай Николаев, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге:
Што такое ордэн атрымаць для багатага купца? Гэта значыць слава і рэклама яго прадукцыі.
Мы побывали в воссозданной скориновской типографии. Покажем, как делалась бумага, из чего состояла краска, которую наносили, только представьте, валиком из собачьей кожи.
Ответим на вопрос, стоял ли Скорина за станком, кто мотивировал и спонсировал его на это дело.
То есть получается, что Скорина собственноручно подтверждает, что этот труд, «Псалтырь», выпущен за средства виленского мецената.
А еще расскажем, как простой парень, пусть и из купеческой семьи, получил достойное европейское образование, стал помощником короля Дании и секретарем Виленского епископа. Перенесемся в королевский сад в Праге и узнаем, почему Скорина у чехов ассоциируется с цитрусовыми. А еще темная сторона в биографии первопечатника – два месяца он просидел в тюрьме. За что?
Но самое главное, «Псалтырь» – это не просто 150 песен. Будучи человеком светским, Скорина смог переосмыслить это святое писание, практически пересказать простым понятным языком. Оставить правки на полях, ввести пунктуацию. Мы найдем и вам покажем Скорину в буквах и гравюрах. И откроем тайну второго портрета первопечатника.
Носил ли усы? Был ли Франциском от рождения и в какой церкви крещен? И что, собственно, дальше? При каких условиях Скорину могут причислить к лику святых?
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