Прямой эфир

500 лет белорусскому книгопечатанию: «Псалтирь»

30 августа 2017 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Псалтирь». С этой книги Франциска Скорины начинается эпоха белорусского книгопечатания. Фильм позволяет перенестись в те времена и увидеть, как создавали «Псалтирь», как выглядела типография, из чего делали бумагу и краску.  

Анастасия Бенедисюк, СТВ:
По сути, Псалтирь – это первый инвестиционный проект Скорины. Раньше русских и украинцев, мы, белорусы, получили первую печатную книгу на родном языке.

Где родился Скорина? Стоял ли он за печатным станком? Ответы на эти вопросы – в фильме из цикла к 500-летию белорусского книгопечатания. Также будут раскрыты тайны внешности Скорины и его имени. 

# Культура # Проекты СТВ

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы побывали в воссозданной скориновской типографии»: премьера нового фильма на СТВ
30 августа 2017 16:31

«Мы побывали в воссозданной скориновской типографии»: премьера нового фильма на СТВ

Чтобы человек мог войти в эту атмосферу истории: празднование Дня письменности в Полоцке откроется театрализованным историческим показом
30 августа 2017 14:57

Чтобы человек мог войти в эту атмосферу истории: празднование Дня письменности в Полоцке откроется театрализованным историческим показом

Увидеть, как создавался «Псалтырь» и узнать, как выглядел Скорина: в документальном фильме о первопечатнике 30 августа на СТВ
30 августа 2017 14:39

Увидеть, как создавался «Псалтырь» и узнать, как выглядел Скорина: в документальном фильме о первопечатнике 30 августа на СТВ