500 лет белорусскому книгопечатанию: «Псалтирь»

Новости Беларуси. «Псалтирь». С этой книги Франциска Скорины начинается эпоха белорусского книгопечатания. Фильм позволяет перенестись в те времена и увидеть, как создавали «Псалтирь», как выглядела типография, из чего делали бумагу и краску.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

По сути, Псалтирь – это первый инвестиционный проект Скорины. Раньше русских и украинцев, мы, белорусы, получили первую печатную книгу на родном языке.

Где родился Скорина? Стоял ли он за печатным станком? Ответы на эти вопросы – в фильме из цикла к 500-летию белорусского книгопечатания. Также будут раскрыты тайны внешности Скорины и его имени.