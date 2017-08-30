Чтобы человек мог войти в эту атмосферу истории: празднование Дня письменности в Полоцке откроется театрализованным историческим показом

Новости Беларуси. Масштабным театрализованным показом откроется 2 сентября День письменности в Полоцке. За полтора часа зрители увидят историю становления белорусской истории и культуры: от времен князя Рогволода до наших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие примут лучшие творческие коллективы страны. Ожидается, что в Беларусь приедут известные зарубежные ученые и писатели.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

З бюджэту, крынiц прадпрыемстваў амаль 13 мiльёнаў рублёу выдадаткавана на тое, каб Полацк абнавiўся, каб ён памаладзеў. Гэта i абноўленая iнфраструктура, гэта i камунальная гаспадарка. I нават, я ужо згадвала, 300 тысяч кветак, якiя ў гэтыя днi сваё хараство пакажуць усiм гасцям горада. В эти дни в Полоцке отметят сразу две почетные даты – 1155-летие Полоцка и 500-летие белорусского книгопечатания. Впервые зрителям покажут документальный фильм «Першадрукар». Он рассказывает о жизненном пути Франциска Скорины, его вкладе в современную культуру. Вместе с камерой создатели фильма прошли дорогами первопечатника.