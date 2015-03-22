«Даже самый злой человек, если его заставить улыбнуться, подобреет». Уроки жизни Аркадия Арканова

«Герои его книг и пьес, монологов, зачитанных со сцены, не одно поколение людей учили легко и искренне смеяться над собой и своими недостатками и так же легко, с улыбкой на лице, прощать других», – отметил в соболезновании премьер-министр России Дмитрий Медведев. Аркадий Арканов – Народный артист РСФСР, кавалер ордена Почета, дважды лауреат премии «Золотой теленок», лауреат премии журнала «Крокодил», премии «Алеко» (Болгарский союз писателей). За свою жизнь Арканов написал около полутора десятков книг, множество рассказов и других произведений. Также он известен как ведущий нескольких телепередач, в частности, «Белый попугай» и «Вокруг смеха». Близкие, друзья и поклонники запомнили Аркадия Михайловича как человека интеллигентного, для которого юмор был способом восприятия жизни. «Несмотря на серьезное заболевание, он всегда по этому поводу шутил», – вспоминает коллега и друг Владимир Винокур. Аркадий Арканов с сыном Василием. Фотография: Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Мы публикуем некоторые цитаты и афоризмы писателя, которые навсегда останутся в памяти.

1. Человек, не обладающий чувством юмора, для меня просто инвалид.



2. Юмор – это витамин, а не способ существования. Если профессионально заниматься юмором, то с годами у человека всё притупляется. Он становится профессионалом, как часовщик, который рассматривает в лупу мелкие детальки и у которого в итоге портится зрение.



3. Юмор – это нечто иное, способ восприятия жизни. Еще один дополнительный орган чувств человека, степень его интеллекта. А раз это человеческое качество, и эксплуатировать его и делать из него профессию – дело неблагодарное. Надо расходовать очень бережно, аккуратно.



4. Когда ради красного словца не жалеют ни мать родную, ни отца – это цинизм.



5. Если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет со скуки, потому что сидеть не сможет.



6. Самое страшное – молчаливые взгляды тех, кто сочувствует вам, вынужденно оторвавшись от своих собственных забот.

7. Жестокость в процессе воспитания ребенка взращивает в нем опасный инстинкт озлобленного раба – желание отомстить с двойной жестокостью. Неважно кому, но отомстить. Страшно представить себе, что будет, если это станет необратимым явлением.



8. Не можешь не писать – не пиши.



9. Жизнь дается человеку один раз, а не удается – сплошь и рядом.



10. Если у человека нет самоиронии, он превращается в памятник себе уже при жизни.

11. Сатирик не может жить хорошо, иначе он не сатирик.



12. Талант имеет право на издержки.

13. От великого до смешного – один шах.

14. Смех в какой-то степени процедура лечебная. Это некий выход отрицательной энергии. Даже самый злой человек, если его заставить улыбнуться, подобреет.

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