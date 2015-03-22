В Могилеве стартовал театральный форум «Март контакт»

Новости Беларуси. В Могилеве в 10 раз стартовал театральный форум «Март контакт». Его уже давно называют «локомотивом авангардного искусства». Основу нынешней фестивальной программы составляют уже известные коллективы, а также новые театры из Эстонии и Кыргызстана.

В течение недели будет показано 19 спектаклей из 10 стран мира.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Театральное искусство в Беларуси находится в поиске, оно находится на подъеме. Свидетельство тому, что постановки не только традиционные, но постановки экспериментальные все чаще появляются не только на сценах театров молодежного направления, театра белорусской драматургии, который, собственно говоря, и создается как лаборатория для драматургов, режиссеров, но и на сценах театров региональных.

В фестивале принимает участие огромное количество творческих людей, которые не боятся экспериментов и находятся в постоянном поиске. Они по-другому воспринимают жизненные явления.

Итоги форума будут подведены 27 марта в День театра.

Кроме белорусских коллективов за награды претендуют коллективы из России, Украины, Польши, Литвы, Израиля, Германии, Эстонии, Армении и Кыргызстана, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.