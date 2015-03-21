21 марта во Франции начинаются гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета

Новости Беларуси. Белорусский балет увидят в 26 городах Франции. 21 марта в Лионе начинаются гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета. Они станут центральным событием Дней белорусской культуры во Франции. Нашей труппе французы устраивали овации не один раз. И для того, чтобы в очередной раз блестяще представить наш балет за рубежом, артисты тщательно готовились, оттачивали каждое движение.

Репетиции с самого утра и до вечера. Чтобы подготовить спектакль к очередному туру, артистам и художественному руководителю надо изрядно потрудиться. Совсем недавно белорусская балетная труппа вернулась из Германии, где представляла рождественскую сказку Чайковского «Щелкунчик». 21 марта белорусы едут покорять искушенную публику Франции и Бельгии.

Юрий Троян, народный артист Беларуси, художественный руководитель балета Большого театра Беларуси:

Это серьезные площадки. Там публика видит все, что происходит в балетном мире, приходит на наши спектакли подготовленной. И то, что она приходит несколько лет подряд, говорит о том, что мы занимаем определенное место в иерархии, которую выстраивает каждый зритель для себя.

Париж, Бордо, Ницца и Орлеан. Более 40 спектаклей будет представлено золотым составом Большого театра оперы и балета во время гастролей. В репертуаре вечная классика: «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Чайковского. Поэтому удивлять артисты будут оригинальным исполнением и безупречной техникой. К слову, последнее уже стало визитной карточкой всего белорусского балета.

Сегодня Ольга с особой тщательностью оттачивает каждый жест и движение давно знакомой роли. Главный «лебедь» страны на днях будет блистать на французской сцене. «Лебединое озеро» — еще одна визитная карточка нашего балета. Во всем мире принято считать, что проникновенно и искренне исполнить роли этого спектакля может лишь человек со славянской душой. Поэтому европейская публика всегда бурными овациями встречает белорусский вариант этой вечной истории.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

Лебединое озеро — один из моих любимых спектаклей. Я считаю, что это шедевр. С каждым спектаклем я пытаюсь найти что-то новое, искать какие-то новые нюансы, взгляды, жесты. Нужно убедить, доказать, чего мы стоим, насколько высок наш уровень, показать себя в самом лучшем свете.

Впрочем, с большим успехом проходят все спектакли Большого театра за границей. Ежегодно труппу приглашают на гастроли и фестивали, причем не только европейские страны.

Людмила Хитрова, ведущая солистка балетной труппы Большого театра Беларуси:

Конечно, принимают нас огромные залы, по 3 по 4 тысячи зрителей. Это всегда аншлаги, принимают очень здорово.

Вернутся артисты в родные стены только через полтора месяца. Однако, признаются, что представлять страну на международных площадках — не только большая ответственность, но еще и огромное удовольствие, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.