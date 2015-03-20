Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу 20 марта

Новости Беларуси. Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу уже 20 марта.

Пока публике они будут доступны на концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, на финал конкурса исполнителей эстрадной песни, а также на сольные выступления артистов.

Причем в ближайшие три дня купить билеты можно будет только в кассах Витебска.

Уже с 23 марта приобрести, заказать или забронировать их каждый сможет в Интернете из любой точки мира.

Церемония открытия XXIV Международного фестиваля искусств в Витебске состоится 9 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.