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Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу 20 марта

20 марта 2015 07:18
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Новости Беларуси. Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу уже 20 марта.

Пока публике они будут доступны на концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, на финал конкурса исполнителей эстрадной песни, а также на сольные выступления артистов.

Причем в ближайшие три дня купить билеты можно будет только в кассах Витебска.

Уже с 23 марта приобрести, заказать или забронировать их каждый сможет в Интернете из любой точки мира.

Церемония открытия XXIV Международного фестиваля искусств в Витебске состоится 9 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2015

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