Дары местных жителей и уникальные писанки. Самобытный музей откроется в Гродненском районе

Новости Беларуси. С уникальной техникой росписи пасхальных яиц познакомят туристов в Гродненском районе. В городском поселке Сопоцкин готовится к открытию самобытный музей. В основе экспозиции – дары местных жителей. Всего – более 400 экспонатов.

Здесь испокон веков изготавливали писанки, которые отличаются от стандартных традиций. Даже цвета непривычные – черный и белый. В росписи используется воск и природные красители. Все узоры символичные. Эта техника включена в список нематериального культурного наследия Беларуси. Обучиться ей можно будет в новом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.