«Ходим в церковь, готовим яйца и куличи». Инна Афанасьева – о Пасхе в своей семье
Жизнь артиста проходит в лучах огней сцены. Но есть дни, когда уют родного дома становиться особенно важен. Пасха – один из праздников, которые так важно проводить с теми, кого ты любишь. В этом уверена заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Ходим в церковь, готовим яйца и куличи. Правда, я куличи не умею печь, наверное, время еще не пришло. Но к маме приезжаем, что у Саши, что у меня, мамули пекут куличи.
Маме Сашиной 80 лет и она такая у нас молодец. Шансон любит. Все новости знает: где Солодуха выступил, где там какой концерт, где у меня концерты, кто приехал, кто уехал. Все в курсе. Моей маме 68 лет, но она, наверное, не такая прогрессивная, как у Саши.
Воспоминания о Пасхе у Александра, мужа певицы, как и у многих из нас, самые теплые и радостные.
Александр Котов, муж Инны Афанасьевой:
Раньше были кровати высокие. И когда покрасили яйца, спрятали корзину яиц под кровать, потому что нельзя было кушать, только утром можно было. И тетя, она была маленькая, забралась под кровать и съела пару десятков яиц. И вот тетя до сих пор и не кушает яйца. Любит только их подготовить, облупить, покрасить. А какая тетя? Тетя Надя.
А вот Инна помнит, что в пасхальные дни она шла наперекор всей семье в своем желании быть собой. Так что если у вас растет упрямая девочка, вполне вероятно, это характер будущей звезды.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вот Пасха у меня всегда ассоциировалось с тем, что это уже должно быть тепло. Значит, это уже надо раздеться, снять зимнюю одежду. Солнышко то светит, но еще ветерок. И родители тебя всегда ругают: надо одеваться, потому что заболеешь. Ты обязательно заболеешь. И я помню, всегда, я была девочка своенравная, меня заставить что-то сделать, то, чего я не хочу, очень сложно, поэтому если я решила раздеть зимнюю одежду, я это обязательно это сделаю. Естественно, заболею.
А еще Инна в детстве была мечтательной. Что точно, как мы знаем, не вредно.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я всю жизнь мечтала жить возле церкви, чтобы просыпаться и слышать колокольный звон, когда зовут на службу, когда пробуждается мир от сна. Я всегда мечтала, потому что, мне кажется, это такое состояние души. У нас, когда открыты окна, на вечернюю особенно, в шесть часов, так слышно, такое состояние очень приятное.
Когда-то Инна мечтала подняться к гробу Господню в Иерусалиме. И ее мечта осуществилась. Это воспоминание она хранит как нечто бесценное в своем сердце, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
И когда залазишь в эту келью, чтобы прикоснуться к плите, где лежал Иисус Христос и откуда он вознесся в небо, вот я когда прикоснулась к этой плите, я ощутила такое состояние как будто ты просто взлетаешь. И все проблемы, все вещи, которые с тобой происходили, как будто улетучиваются. И вот я ощутила состояние невесомости. Меня оттуда не могли достать. Я улетела практически.
Инна уверена: главное чудо нашей жизни – это сама жизнь. И в Пасху мы об этом вспоминаем снова и снова.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я хочу пожелать, чтобы в каждой семье, в каждом доме наступила божья благодать, чтобы каждый день жизни приносил и радость, и счастье, и удовольствие, и, может быть, какие-то переживания, но очень приятные. Но если вдруг нам выпадает какая-то минута испытаний, чтобы все мы могли достойно это пройти. Поэтому я искреннее всем нам желаю и поздравляю с этим прекрасным, чудесным, мирным, очень любимым праздником, добрым. И пусть в каждом доме будет Ангел-хранитель, который будет оберегать от всех невзгод и бед.
Александр Котов, муж Инны Афанасьевой:
Мира, добра, радости в каждом доме, и любви, как у нас.
Доброго вам праздника и пусть сбудутся ваши мечты.