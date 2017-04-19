«Ходим в церковь, готовим яйца и куличи». Инна Афанасьева – о Пасхе в своей семье

Жизнь артиста проходит в лучах огней сцены. Но есть дни, когда уют родного дома становиться особенно важен. Пасха – один из праздников, которые так важно проводить с теми, кого ты любишь. В этом уверена заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ходим в церковь, готовим яйца и куличи. Правда, я куличи не умею печь, наверное, время еще не пришло. Но к маме приезжаем, что у Саши, что у меня, мамули пекут куличи.

Маме Сашиной 80 лет и она такая у нас молодец. Шансон любит. Все новости знает: где Солодуха выступил, где там какой концерт, где у меня концерты, кто приехал, кто уехал. Все в курсе. Моей маме 68 лет, но она, наверное, не такая прогрессивная, как у Саши. Воспоминания о Пасхе у Александра, мужа певицы, как и у многих из нас, самые теплые и радостные.

Александр Котов, муж Инны Афанасьевой:

Раньше были кровати высокие. И когда покрасили яйца, спрятали корзину яиц под кровать, потому что нельзя было кушать, только утром можно было. И тетя, она была маленькая, забралась под кровать и съела пару десятков яиц. И вот тетя до сих пор и не кушает яйца. Любит только их подготовить, облупить, покрасить. А какая тетя? Тетя Надя. А вот Инна помнит, что в пасхальные дни она шла наперекор всей семье в своем желании быть собой. Так что если у вас растет упрямая девочка, вполне вероятно, это характер будущей звезды. Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вот Пасха у меня всегда ассоциировалось с тем, что это уже должно быть тепло. Значит, это уже надо раздеться, снять зимнюю одежду. Солнышко то светит, но еще ветерок. И родители тебя всегда ругают: надо одеваться, потому что заболеешь. Ты обязательно заболеешь. И я помню, всегда, я была девочка своенравная, меня заставить что-то сделать, то, чего я не хочу, очень сложно, поэтому если я решила раздеть зимнюю одежду, я это обязательно это сделаю. Естественно, заболею. А еще Инна в детстве была мечтательной. Что точно, как мы знаем, не вредно.