«Танцуем для сами себя, для своей радости». В центре Минска можно постичь азы белорусских народных танцев

Полтора года назад в узком кругу студентов-этнографов появилась нетривиальная идея. А почему бы не возродить культуру народного белорусского танца в широких кругах?
Полтора года назад в узком кругу студентов-этнографов появилась нетривиальная идея. А почему бы не возродить культуру народного белорусского танца в широких кругах?
Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:
Ідэя вельмi простая – што танцы танцуюцца не на сцэне, танцы танцуюцца не для публiкi, а для самiх сябе, для радасцi танцораў.
На Кубе народным танцем считается сальса, в Испании – фламенко, в Аргентине – танго. А вот что танцевали наши бабушки, знают, к сожалению, немногие.
Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:
Народныя танцы танцавалi заўседы. Былi абрадывая танцы, якiя танцавалiся, напрыклад, на Каляды, цi толькi на Купалле, а былi звычайныя побытавыя танцы, якiя танцавалiся кожны вечар. I яны мянялiся. Народныя традыцыi – гэта не тое, што тысячу лет назад прыдумалi нейкi трэк-лiст i яго танцуюць тысячу год. Вялiкая колькасць танцау, якiя, напрыклад, прыйшлi ў XVIII стагоддзi з Варшавы, з Венргыi. Куча танцау – гэта танцы, якiя прыйшлi ў часы Расiйскай iмперыi з балоў пецярбургскiх да нас i ператварылiся ў народныя. Яны пастаянна аднаўляюцца. I мы маем сёння народны факстрот, народнае танга, то есць тое, што прыйшло да нас з Амерыкi ў пачатку XX стагоддзя i стала таксама народнымi танцамi.
Социальные танцы вовлекли в свой хоровод уже 6 городов Беларуси. И, как показывает практика, старинный танец и сегодня может увлечь человека любого возраста, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:
Адчуваннi розныя. З аднаго боку, вельмi шмат пазiтыву, таму што раней лiчылася, ёсць такое на Беларусi, што танцаваць могуць толькi альбо дзецi, альбо толькi пенсiянеры. Танцы для тых, каму «за». А мы спрабуем паказаць, што і для моладзi, і сярэднему пакаленню гэта абсалютна нармальны фармат адпачынку. І людзi iдуць, цягнуцца на нашыя танцы. Прыходзяць дзесьцi 20, дзесьцi 40 чалавек, i гэта вельмi пазiтыўна. И вельмi спадзяюся, што ў нас артымаецца пераламаць гэтую струю закасцянелую традыцыю, што гэта толькi сцэнiчнаяе нешта такое, паказушнае.
Мы не тое, што навучаемся ў чэшсках стаяць, мы адразу бярэм i пачынаем танцаваць. Трэба навучыцца базаваму кроку танца. Ён называецца «трох крок». Вельмi просты. Вось, паутарайце за мной: раз крок, два крок, тры крок.
Ходить по кругу танцевальным шагом – это очень по-взрослому, – уверены создатели проекта.
Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:
Бываюць такiя больш дзiцячыя танцы, дзе ёсць магчымасць пабегаць, парадавацца, а ёсць такiя вельмi дарослыя танцы, якiя перадаюць адносiны памiж мужчынай и жанчынай.
Прыходзьце з мая, кожную нядзелю, у вечары ў Верхнем горадзе можна будзе патанцаваць.
Наталья Вавилонская, Карина Рыбко, студентки:
Очень круто. Но у нас в городе Полоцке такое уже есть. Проводятся целые вечеринки, где люди приходят и танцуют такие народные традиционные танцы. И песни поют.
К сожалению, у нас в Солигорске такого нет, но, я думаю, после сегодняшнего занятия мы обязательно будем с Наташей это пропагандировать. Так что, Солигорск, жди.
Ждите порыва вдохновения и не стесняйтесь танцевать в свое удовольствие.