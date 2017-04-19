«Танцуем для сами себя, для своей радости». В центре Минска можно постичь азы белорусских народных танцев

Полтора года назад в узком кругу студентов-этнографов появилась нетривиальная идея. А почему бы не возродить культуру народного белорусского танца в широких кругах?

Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:

Ідэя вельмi простая – што танцы танцуюцца не на сцэне, танцы танцуюцца не для публiкi, а для самiх сябе, для радасцi танцораў.

На Кубе народным танцем считается сальса, в Испании – фламенко, в Аргентине – танго. А вот что танцевали наши бабушки, знают, к сожалению, немногие.

Тимофей Кудович, участник общественной организации студенческого этнагрофического сообщества:

Народныя танцы танцавалi заўседы. Былi абрадывая танцы, якiя танцавалiся, напрыклад, на Каляды, цi толькi на Купалле, а былi звычайныя побытавыя танцы, якiя танцавалiся кожны вечар. I яны мянялiся. Народныя традыцыi – гэта не тое, што тысячу лет назад прыдумалi нейкi трэк-лiст i яго танцуюць тысячу год. Вялiкая колькасць танцау, якiя, напрыклад, прыйшлi ў XVIII стагоддзi з Варшавы, з Венргыi. Куча танцау – гэта танцы, якiя прыйшлi ў часы Расiйскай iмперыi з балоў пецярбургскiх да нас i ператварылiся ў народныя. Яны пастаянна аднаўляюцца. I мы маем сёння народны факстрот, народнае танга, то есць тое, што прыйшло да нас з Амерыкi ў пачатку XX стагоддзя i стала таксама народнымi танцамi.