День культуры Азербайджана в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. В Минске 12 августа встречали тех, кто не прочь отведать еще и восточных блюд или научиться лезгинке у настоящих профи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У ратуши прошел день азербайджанской культуры. Несмотря на почти азербайджанскую жару, гости праздника буквально разметали шашлык и сытный плов, а самые стойкие несколько часов подпевали артистам и даже играли в нарды под палящим солнцем.

Ни один перевод не поможет войти во вкус, если языковые тонкости тут же и не распробовать. На празднике азербайджанской культуры горячо возле мангала, жарко на сцене и совсем не прохладно на площадке для зрителей. Ольга Петрашевская, СТВ:

Учитывая сегодняшний прогноз погоды, здорово, что в Минске проходит именно праздник азербайджанской культуры, а не, скажем, народов Севера. Ведь используя предметы восточного гардероба можно создать себе персональный тенек. Тем временем серьезный юрист Юлия переоблачаться решила по всем статьям. Глядя на эту леди в красном попробуй догадайся, в глазах или генах этот тонкоделовой Восток.

Юлия Демидович:

Я коренная белоруска. Пришли посмотреть на красивую культуру. Очень красиво, очень интересно. Тем более солнечная погода, солнечный Азербайджан! Ольга Петрашевская:

Где сегодня жарче: в Баку или в Минске?

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Я думаю, что сегодня и там, и здесь одинаково. Сегодня здесь настоящая бакинская погода. Проведение такого мероприятия дает возможность культурной близости, духовной близости. Обогащает наши народы. В азербайджанском ритме возле ратуши и танцевали, и угощались, и приценивались к коврам. Эмиля на большие торги пока не отпустили, зато молодой человек доказал всем собравшимся: за такой класс в национальных танцах его можно носить на руках.

Солтан Гаджиев:

Пытается повторять какие-то движения. Эта идея, хочу сказать, одна из лучших идей единения народов. Потому что мы живем в таком глобальном мире, когда все должны дружить, жить в мире и согласии. Миром здесь завершались даже напряженные сражения в нарды.

Горожанин:

Я вот в первый раз играю в нарды, учусь. Молодец он, хороший учитель. А вот кулинарные интересы нужно было отстоять. Плов, орешки, сухофрукты и, конечно, пахлавы было много.