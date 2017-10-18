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Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»

18 октября 2017 14:34
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Новости Беларуси. Беларусь глазами молодых музыкантов: в соборе «Ля Мадлен» прошел концерт Молодежного симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»-1

Этот храм – один из самых знаменитых в Париже. В его стенах уже звучали произведения в исполнении десятков и даже сотен знаменитых музыкантов и симфонических оркестров со всего мира. Познакомиться же с Беларусью музыкальной пришли около 200 человек, среди которых были дипломаты и представители белорусской диаспоры.

Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»-4

Житель Парижа:
Это было музыкальное волшебство – видеть этих молодых белорусов с очень хорошим, более того – высоким музыкальным уровнем. Это вызывает истинный восторг. Создать на основе музыки связи между европейской и славянской культурами – это потрясающая идея. Это прекрасно и для нас сейчас, и для нашего будущего.

Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»-7

Концерт в Париже прошел в знаковый для нашей страны год: его приурочили к 500-летию белорусского книгопечатания.

# Культура # Белорусская музыка # Музыка # Фотофакт

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