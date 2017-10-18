Это было музыкальное волшебство: концерт белорусского оркестра в соборе «Ля Мадлен»

Новости Беларуси. Беларусь глазами молодых музыкантов: в соборе «Ля Мадлен» прошел концерт Молодежного симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот храм – один из самых знаменитых в Париже. В его стенах уже звучали произведения в исполнении десятков и даже сотен знаменитых музыкантов и симфонических оркестров со всего мира. Познакомиться же с Беларусью музыкальной пришли около 200 человек, среди которых были дипломаты и представители белорусской диаспоры.

Житель Парижа:

Это было музыкальное волшебство – видеть этих молодых белорусов с очень хорошим, более того – высоким музыкальным уровнем. Это вызывает истинный восторг. Создать на основе музыки связи между европейской и славянской культурами – это потрясающая идея. Это прекрасно и для нас сейчас, и для нашего будущего.