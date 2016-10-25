Чувство ритма и мастерство би-боя: чемпионат по брейк-дансу «Битва года» прошёл в Минске

«Битва года» – самый популярный и престижный чемпионат по брейк-дансу, существующий уже четверть века. Это не просто соревнования, это уникальный фестиваль хип-хоп культуры, который объединяет тысячи людей по всему миру. В нашу страну отборочный тур чемпионата «приехал»недавно - в 2012 году. Однако именно на минском отборе в 2014 определилась команда-победитель – Predatorz Crew из России, которая впоследствии стала чемпионом мира.

13 команд из стран СНГ и Балтии выкладывались на полную, ведь путевку на главную танцевальную битву года, которая стартует в пятницу в Германии, получит только одна команда.

8 часов в воздухе, еще несколько в дороге, и они в Минске! В танцевальных кулуарах сборная команда Якутии вспоминает, с чего начиналась их любовь кбрейк- дансу.

Кричаще, дерзко и вызывающе! Каждое выступление - это целая история, выраженная в танце. Из года в годфестиваль открывает новые имена на танцевальном олимпе.

Волна позитива подхватила и самого танцующего ведущего нашей программы «Утро Студия хорошего настроения» – Александра Меженного.

Реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение – настоящее шоу! За 6 минут танца участники должны показать судьям свое умение держаться на сцене, чувство ритма, синхронность исполнения и, конечно же, мастерство би-боя.