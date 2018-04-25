Что стало с усадьбой «электрического человека» в деревне Наднеман?

Новости Беларуси. В честь человека, который опередил свое время. Реконструкция усадьбы белорусского ученого Якуба Наркевича-Йодко на Узденщине возобновится в мае, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В честь человека, который опередил свое время. Реконструкция усадьбы белорусского ученого Якуба Наркевича-Йодко на Узденщине возобновится в мае, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Работы в деревне Наднеман проходят с помощью собственника, волонтеров, местных краеведов. Финансовую поддержку оказал международный благотворительный фонд.
В планах создать музей-лабораторию и научно-образовательный центр, где можно будет попробовать себя в качестве естествоиспытателя.
Подробнее – в видеоматериале.