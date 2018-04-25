Дипломами «Меценат культуры Беларуси» в Минске отметили 44 компании

Новости Беларуси. В Минске чествуют меценатов, которые в 2017 году вкладывали в белорусскую культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске чествуют меценатов, которые в 2017 году вкладывали в белорусскую культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря их спонсорской помощи в нашей стране на высоком уровне проходили крупные фестивали и форумы, открывались выставки и экспозиции, печатались музейные каталоги.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Невозможно развитие культуры и искусства без поддержки инициативных людей, которые выделяют финансовые ресурсы на это благородное дело.
Дипломами «Меценат культуры Беларуси» отметили 44 компании в пяти номинациях.