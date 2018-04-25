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Дипломами «Меценат культуры Беларуси» в Минске отметили 44 компании

25 апреля 2018 06:50
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Новости Беларуси. В Минске чествуют меценатов, которые в 2017 году вкладывали в белорусскую культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломами «Меценат культуры Беларуси» в Минске отметили 44 компании-1

Благодаря их спонсорской помощи в нашей стране на высоком уровне проходили крупные фестивали и форумы, открывались выставки и экспозиции, печатались музейные каталоги.

Дипломами «Меценат культуры Беларуси» в Минске отметили 44 компании-4

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Невозможно развитие культуры и искусства без поддержки инициативных людей, которые выделяют финансовые ресурсы на это благородное дело.

Дипломами «Меценат культуры Беларуси» отметили 44 компании в пяти номинациях.

# Культура # Фотофакт # Юрий Бондарь # Культура

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