Дипломами «Меценат культуры Беларуси» в Минске отметили 44 компании

Новости Беларуси. В Минске чествуют меценатов, которые в 2017 году вкладывали в белорусскую культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря их спонсорской помощи в нашей стране на высоком уровне проходили крупные фестивали и форумы, открывались выставки и экспозиции, печатались музейные каталоги.