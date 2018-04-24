«Вясновы спеў» в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль хорового пения

Новости Беларуси. «Вясновы спеў» гучыць паўсюль. В Верхнем городе – большой фестиваль хорового искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Фестиваль продлится пять дней. Молодые исполнители со всей страны и гости из России споют свои лучшие хоровые песни. Помимо конкурсных прослушиваний, хористов ждут мастер-классы и творческие встречи. Фестиваль открылся концертом-презентацией известного композитора Елены Атрашкевич. Она точно знает, как важно найти особый музыкальный подход к каждому исполнителю и коллективу.

Елена Атрашкевич, композитор-педагог:

Я очень много работаю с ребятами. Именно в прошлом году мне была вручена медаль Франциска Скорины за работу с молодежью, и для меня эта самая главная награда в моей жизни.