«Вясновы спеў» в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль хорового пения

Новости Беларуси. «Вясновы спеў» гучыць паўсюль. В Верхнем городе – большой фестиваль хорового искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фестиваль продлится пять дней. Молодые исполнители со всей страны и гости из России споют свои лучшие хоровые песни. Помимо конкурсных прослушиваний, хористов ждут мастер-классы и творческие встречи. Фестиваль открылся концертом-презентацией известного композитора Елены Атрашкевич. Она точно знает, как важно найти особый музыкальный подход к каждому исполнителю и коллективу.