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«Вясновы спеў» в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль хорового пения

24 апреля 2018 19:33
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Новости Беларуси. «Вясновы спеў» гучыць паўсюль. В Верхнем городе – большой фестиваль хорового искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фестиваль продлится пять дней. Молодые исполнители со всей страны и гости из России споют свои лучшие хоровые песни. Помимо конкурсных прослушиваний, хористов ждут мастер-классы и творческие встречи. Фестиваль открылся концертом-презентацией известного композитора Елены Атрашкевич. Она точно знает, как важно найти особый музыкальный подход к каждому исполнителю и коллективу.

«Вясновы спеў» в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль хорового пения-1

Елена Атрашкевич, композитор-педагог:
Я очень много работаю с ребятами. Именно в прошлом году мне была вручена медаль Франциска Скорины за работу с молодежью, и для меня эта самая главная награда в моей жизни.

«Вясновы спеў» в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль хорового пения-4

Анастасия Сырокваш, солист хорового коллектива «Тоника»:
Именно для наших хоровых коллективов эти конкурсы полезны тем, что мы набираем опыт, цель и именно в этих коллективах мы можем познакомиться с талантливыми авторами.

# Культура # Музыкальные события в Минске # Фотофакт # Елена Атрашкевич # Анастасия Сырокваш

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