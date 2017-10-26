Прямой эфир

«Выставка уникальная по своему масштабу»: картины белорусских художников представили на выставке в Пекине

26 октября 2017 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское искусство в Китае. Национальный художественный музей презентовал в Пекине выставку масляной живописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – десятки шедевров, принадлежащих кисти белорусских художников. Это портреты, пейзажи и натюрморты мастеров разных поколений, традиций и стилей. Представленные работы позволят китайским зрителям оценить национальную самобытность белорусской культуры.

«Выставка уникальная по своему масштабу»: картины белорусских художников представили на выставке в Пекине-1

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Эта выставка уникальная по своему масштабу. Такой выставки не было, наверное, со времен Советского Союза. Я не припоминаю даже в истории, чтобы Беларусь в главном музее Китая представила вот так очень достойно свои шедевры.

«Выставка уникальная по своему масштабу»: картины белорусских художников представили на выставке в Пекине-3

У Вэйшань, директор Национального художественного музея Китайской Народной Республики:
Национальный художественный музей Китая тесно сотрудничает с Национальным художественным музеем Республики Беларусь уже 2 года. Эта выставка является первым результатом совместной работы. Китайским зрителям она дает возможность оценить классические произведения русского и белорусского искусства.

Выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. Экспозиция призвана укрепить культурные и художественные связи двух стран.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Владимир Прокопцов

Другие новости рубрики

Все новости
«Выданне мае агульнадзяржаўнае значэнне»: «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске
26 октября 2017 12:21

«Выданне мае агульнадзяржаўнае значэнне»: «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске

Ван Дамм, крылья бабочки, розовый ангел: Солодуха о том, чего ждать дальше
26 октября 2017 09:10

Ван Дамм, крылья бабочки, розовый ангел: Солодуха о том, чего ждать дальше

XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» пройдёт 26-29 октября в Могилёве
26 октября 2017 08:21

XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» пройдёт 26-29 октября в Могилёве