«Представила друга в виде Сирина, который прилетает за корками от пиццы в кормушку». Художница из Мозыря рисует необычные картины

Алена Котовская – молодая белорусская художница из Мозыря. Девушка часто проводила время за чтением народных сказок. Именно поэтому в ее работах отражены черты мифологий различных культур. Художница участвовала во многих выставках, но персональная – впервые. Прежде чем определиться с родом занятий, мастеру пришлось пройти тернистый путь. Какие картины рисует художница из Мозыря, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алена Котовская, художница:

Вся моя жизнь – это как такой какой-то поток спонтанностей. Я изначально мечтала быть либо археологом, либо журналистом в детстве. Потом, когда училась в девятом классе в школе, просто проходила мимо художественной школы, пошла, записалась туда и мне очень понравилось, я просто сразу же решила, что буду поступать в училище, нашла ближайшее, оно было в Гомеле, я сама из Мозыря. После окончания художественного училища мне надоела академическая живопись, все вот эти стандарты, каноны, потому что уже не было желания делать, и я писала эти картины немножко через силу. Мы все это делали к просмотрам, для отчетности, ради оценок и это не доставляло такого удовольствия. Я решила, что буду дальше идти на дизайн, о чем я ни разу не пожалела – это было лучшее решение. Выбирала вуз, в который пойду. Я съездила в Гродно, посмотрела университет, посмотрела в Минске Институт культуры БГУ. И вот последняя у меня была в списке Академия искусств, я приехала туда в субботу, а она не работала, конечно же, я не посмотрела заранее: работает она или нет, просто приехала. В итоге там оказалась пожилая вахтерша, которая предложила мне попить чаю, поесть булочек, я с ней осталась сидеть разговаривать, мне она очень понравилась, и я решила поступать в Академию просто так, потому что мне понравилась вахтерша.

Каждая картина – загадочна и непредсказуема. Поэтому дать определение этим фантастическим произведениям весьма непросто.

Алена Котовская:

Я не могу, наверное, дать какое-то название этому стилю, потому что это можно отнести к авангардному искусству, если так какие-то категории давать. Касательно живописи, меня вдохновляет вообще все, что происходит вокруг. Меня очень вдохновляет литература, которую я читаю, события, происходящие в моей жизни, различные люди. В частности, если говорить о литературе, на меня очень сильно повлияли Пелевин и его творчество. Я познакомилась с его книгами лет в 14, и это меня очень сильно впечатлило.

История религии – достаточно такая глубокая многогранная тема, которая тоже откликается во мне и дает пищу для размышлений. Мне нравится, когда работа трактуется неоднозначно, когда человек, приходя на выставку, смотрит на картину и не видит каких-то очевидных вещей, а открывает какой-то свой смысл.

Можно здесь заглянуть и в гости к самой художнице: помимо картин, в галерее есть особое место. Алена Котовская:

Там я еще выставляла наброски в другой комнате. Мне хочется сказать «комната», потому что там зал оформлен как бы под мою комнату: там транслируются мультфильмы. Есть мои вещи, разложены какие-то наброски, такая как бы атмосфера мастерской создана. Задумка создать комнату была кураторская: Екатерины и Валерии. Они предложили эту идею, когда мы у меня дома вместе обсуждали концепцию выставки, работы, которые сюда пойдут, и Екатерине очень понравились вешалки с моими вещами цветными, яркими, которые стояли. Она предложила сделать такую атмосферу мастерской как бы в галерее. Не знаю, насколько это получилось. Друзья приходили, говорили, что там не хватает немытой посуды.

Выставку украшают самые свежие работы: они созданы в 2020-м и начале 2021-го. Стиль исполнения весьма необычный, поэтому каждый может увидеть на картинах что-то свое.

Алена Котовская:

На открытии ко мне подходили разные люди, которых я не знаю, и рассказывали то, что видят в работах. Говорили: вот это же так классно, здесь же это изображено – и мы начинали общаться. Я как бы закладывала туда изначально другой посыл, но они видели что-то свое. К примеру, вот у меня есть работа «Культура», и ко мне подходит человек, и он видит, как будто вот этот монстр на заднем плане высасывает силу из этих людей. Кто-то видит, что это какое-то существо, которое дает энергию. Все воспринимают это по-своему, и мне именно это больше всего и нравится.

В будущем Алена мечтает обрести свой собственный уголок, где будет создавать и творить для души. Алена Котовская:

Я мечтаю, чтобы у меня были дом и мастерская, в которой я бы могла спокойно творить, заниматься творчеством, чтобы было много места для хранения работ.

У каждой картины в галерее – своя история. Но этот шедевр дался автору особенно непросто. Алена Котовская:

Сложная есть – это картина, которая называется «Сирин», на ней изображен мой друг в виде Сирина. Был такой день, я сидела читала мифологию и потом пошла в магазин, там висела кормушка на улице, которую я сделала давно, и кто-то туда положил корки от пиццы. Мы шли с другом, и он начал смеяться, что сейчас, мол, Илья прилетит за этими корками, это наш друг, такая локальная шутка. Я как раз с этими мыслями о Сиринах шла и представила его в виде Сирина, который прилетает за корками от пиццы в кормушку.

Придя домой, Алена сразу же принялась творить, но получилось нечто, выходящее за рамки искусства. Впрочем, сама автор считает картину не самой удачной. Алена Котовская:

У меня в голове все было прекрасно, но в итоге я ее потом смывала в ванной под душем, потому что получилось совершенно не то, что я представляла.

С каждой работой связано что-то свое, какие-то определенные эмоции, какое-то состояние. Это в разные периоды жизни делались картины. Очень переменчивое время, переменчивое настроение. Бывает, что ты находишься на каком-то подъеме и делаешь что-то такое позитивное, бывает, что очень упадочное состояние и рождаются соответствующие работы.

На выставке зрители могут получить обратную связь. Задумка возникла неожиданно. Друг Алены попытался написать работу в ее технике. Спонтанный шедевр включили в экспозицию – так родилась идея интерактива. Поэтому посетители могли отгадать, какая работа не принадлежит автору. Еще одна из активностей в галерее – QR-коды.

Алена Котовская:

Как правило, QR-коды в галереях приводят ссылки на какую-то информацию о работе либо о художнике, и мало кто их в принципе сканирует и читает, но у нас там такие небольшие сюрпризы хранятся, которые могут что-то немного объяснить о картине, либо, наоборот, еще больше человека запутать.

Давайте узнаем, что ждет нас здесь.

Под шум станков и летящие опилки создавались ее первые картины. Но все преграды оказались творческой девушке по плечу. Алена Котовская:

Я такой человек, которому не нужна какая-то особая атмосфера. Я вообще работаю где угодно, когда угодно. Я начала активно писать живопись в столярной мастерской, когда училась на дизайнера мебели в Академии искусств. Я просто находила какие-то куски фанеры или ДВП. У меня в основном, кстати, работы на ДВП, потому что мне больше нравится не поверхность холста, а твердая, на которой можно пастелью оставлять текстурный след. У меня такое состояние, что мне неважно, где я работаю. Я жила в общежитии и тоже работала там постоянно в какой-то суете и суматохе.

Один из главных критериев творчества – чтобы процесс помогал расслабиться, был отдушиной, а не занятием по необходимости. Алена Котовская:

У меня есть работа, которая приносит мне основной доход, и я не хочу делать из творчества заработок. Просто заказы бывают разные. Бывает, люди с тобой как бы на волне и хотят чего-то твоего авторского, и это классно, это приятно делать. А бывает, хотят что-то совершенно не твое, но почему-то к тебе обращаются, и если нужны деньги, приходится делать, что-то совершенно в другой стилистике.