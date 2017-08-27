Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа

Новости Беларуси. В центре Минска 27 августа слышны ароматы индийских пряностей и звучит национальная музыка. В Верхней городе проходит праздник, посвященный культуре Индии. По этому случаю в белорусскую столицу приехал знаменитый индийский танцевальный коллектив.

Кроме сувениров можно было приобрести настоящий индийский чай, специи, рис, косметику, кокосовое масло. Индия кулинарная была представлена бирьяни с курицей, овощами и орехами кешью.

Сладкоежки могли побаловать себя непривычным десертом из обжаренного нутового теста с добавлением орехов и семян дыни. Хозяева праздника бесплатно угощали гостей чаем и классическим обедом.

Ритеш Кумар, владелец индийского ресторана:

Очень многие людей, которые уже привыкли к индийской кухне. Именно бириани с курицей или с бараниной, овощами. Они постоянно у нас приходят и кушают.

В белорусских вузах сегодня обучаются более 300 студентов из Индии. Примечательно, что выбирают они в основном медицинские специальности. При этом сама диаспора насчитывает около 100 человек, которые реализуют себя в ресторанном и косметическом бизнесе.