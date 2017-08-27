Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа
Новости Беларуси. В центре Минска 27 августа слышны ароматы индийских пряностей и звучит национальная музыка. В Верхней городе проходит праздник, посвященный культуре Индии. По этому случаю в белорусскую столицу приехал знаменитый индийский танцевальный коллектив.
Зрители услышали оригинальное исполнение индийской музыки на традиционных инструментах. Знакомые мелодии никого не оставили равнодушным.
Кроме сувениров можно было приобрести настоящий индийский чай, специи, рис, косметику, кокосовое масло. Индия кулинарная была представлена бирьяни с курицей, овощами и орехами кешью.
Сладкоежки могли побаловать себя непривычным десертом из обжаренного нутового теста с добавлением орехов и семян дыни. Хозяева праздника бесплатно угощали гостей чаем и классическим обедом.
Ритеш Кумар, владелец индийского ресторана:
Очень многие людей, которые уже привыкли к индийской кухне. Именно бириани с курицей или с бараниной, овощами. Они постоянно у нас приходят и кушают.
В белорусских вузах сегодня обучаются более 300 студентов из Индии. Примечательно, что выбирают они в основном медицинские специальности. При этом сама диаспора насчитывает около 100 человек, которые реализуют себя в ресторанном и косметическом бизнесе.
Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:
Обе страны – Беларуси и Индия – стараются сейчас нарастить товарооборот. И это задача реальная. Для этого приложены все усилия. Думаю, мы справимся.
Праздник посвящен 70-летию независимости Индии от Великобритании. А также 25-летию установления дипломатических отношений с Беларусью.