Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале

Новости Беларуси. Августовский канал 26 августа принимает зарубежных гостей. Более 70 музыкальных коллективов участвуют в фестивале, посвященном культуре трех народов: Беларуси, Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Национальные костюмы, традиционные танцы и песни на разных языках.
Яркий и самобытный фестиваль направлен на укрепление добрососедских отношений между странами. Во время праздника работают подворья, где каждый может отведать блюда белорусской кухни и познакомиться с национальным фольклором. Здесь же проходят мастер-классы по традиционным ремеслам, многие из которых внесены в список нематериального культурного наследия Беларуси.