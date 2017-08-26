Хорошая идея просто: как Августовский канал объединил три народа

Новости Беларуси. Августовский канал 26 августа принимает зарубежных гостей. Уже с самого утра здесь говорят на белорусском, польском и литовском языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Близких соседей собрал международный фестиваль, который объединил на одной площадке лучшие национальные традиции трех стран. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале Вот таким красочным парадом открылся праздник. Фестиваль на Августовском канале традиционный, но в 2017 году рекордный по количеству участников. К белорусским коллективам присоединились артисты из польского Августова, литовских Лаздияя и Друскининкая. Впервые они смогли пересечь границу без визы.

Тадэуш Гедройч, руководитель ансамбля «Мелодия» Августовского центра культуры (Польша):

Мы с коллективом «Мелодия» уже второй раз на этом фестивале. Нам очень нравится, потому что белорусы – это очень родной нам народ. Такие встречи помогают укреплять отношения между нашими странами. Песни на разных языках – визитная карточка фестиваля. Причем мелодии не только со сцены, но и повсюду. Галина Буро, СТВ:

Домашняя колбаска, бабка, рулька и, конечно, как без драников. Белорусы по традиции гостеприимно встречают гостей. Не удивительно, что Августовский канал уже посетили более 35 тысяч безвизовых туристов. Гостям показали многогранность белорусской культуры. Мастера ткали на кроснах, вырезали вытинанки, играли на дудке. Марьян Скрамблевич – настоящий белорусский самородок. Все свои музыкальные инструменты он придумывает и изготавливает сам, причем без специального образования.

Марьян Скрамблевич, народный мастер Республики Беларусь:

В училище музыкальное нельзя было поступить – надо было ноты знать, а у меня не было ничего в голове, я все со слуха играл. А вот литовский посол Андрюс Пулокас в этот день решил не только весело, но и с пользой провести время на Августовском канале. Всей семьей они приехали на международный велопробег в поддержку Целей устойчивого развития ООН.

Андрюс Пулокас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Хорошая идея просто. И на велосипеде прокатиться, и посмотреть прекрасные места. Августовский канал – это все-таки одна из жемчужин Республики Беларусь. Демонстрация туристического потенциала Гродненской области, борьба за здоровый и экологический образ жизни, развитие общества равных возможностей – в поддержку этих целей устойчивого развития более 400 велосипедистов из 20 стран мира выли на старт 18-километровой дистанции. Августовский канал уже давно стал туристической меккой Гродненской области. У руководства региона далеко идущие планы.