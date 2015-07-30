Марк Шагал: «Беларусьфильм» готовит анимационную картину о всемирно известном художнике

Новости Беларуси. Витебский период Марка Шагала, а точнее его детство и юность, оживят белорусские аниматоры. Созданием анимационного фильма о всемирно известном художнике сейчас занята Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Особенность проекта в том, что факты из биографии великого Шагала будут сопровождаться изображением его картин, которые как раз иллюстрируют некоторые эпизоды жизни мастера. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ попыталась узнать хоть какие-то подробности предстоящего проекта.

Жизнь великого художника длинной в 13 минут. Хронометраж как рамки или рамка как оформление искусства.

Нина Шаграй, ведущий редактор студии анимационного фильма Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

То, как мы, белорусы, видим этого художника. То, как мы хотим, чтобы через него воспринимали нас как нацию.

Художественный авангард и мультики. Соединить несоединимое или почему Шагал и в 90 был ребенком.

Алла Матюшевская, художник-постановщик:

Когда прикасаешься к такому человеку, как Шагал, который настолько свободен, что он делает, рисует свой мир, как хочет.

Кропотливый труд и результат в одно мгновение.

Инга Карашкевич, художник:

Если он (прим. кувшин) будет виден в кадре несколько секунд, может уйти неделя, чтобы порезать его на кусочки.

И каково это быть художником великого художника?

Алла Матюшевская, художник-постановщик:

А когда еще в жизни будет момент, чтобы поработать с Шагалом и показать его!? Раз получилась такая удача – пробуем. Дай бог, получится.

Алла Матюшевская — художник-постановщик. Изучая от корки до корки творчество знаменитого земляка (сперва в училище, а потом и в академии) и представить не могла, что прикоснется к нему когда-нибудь настолько близко.

Алла Матюшевская, художник-постановщик:

Когда смотришь его работы, книги, то он часто себя рисует в виде Арлекина. Поэтому хотелось что-то такое сохранить - Марк чуть Арлекина.

Эскизы не только образа Шагала, но и его родственников и даже домашних животных уже почти готовы. Сегодня в этой творческой мастерской художники приступили к подготовке производственной части. Но уже сейчас в огромном количестве зарисовок, этюдов и чертежей можно рассмотреть отдельные эпизоды будущей ленты.

А это художник Инга. Ее работа не менее ответственна и кропотлива. Сегодня она на компьютере обрабатывает кувшин. Совсем скоро стеклянный предмет разобьется на n-ое количество осколков — на сколько, пока не знает и сам автор. Импровизация и чувство меры.

Инга Карашкевич, художник:

Мама Марка Шагала вносит кувшин, а в это время отец Марка говорит, что за обучение сына нужно заплатить 5 рублей. От такой неожиданности выскальзывает кувшин из рук и разбивается.

Сценарий мультфильма построен на основе книги самого же Шагала «Моя жизнь». А потому анимационный фильм что называется «основан на реальных событиях». К тому же факты биографии художника будут сопровождаться его же картинами. Правда, в интерпретации художников «Беларусьфильма».

Алла Матюшевская, художник-постановщик:

Мы рисуем его сами. Просто взять работу, отобрать образ, его оживить – это мы можем, но чтобы целиком картину Шагала – нельзя.

Идея создания ленты на киностудии возникла после успеха мультфильма «Сказки старого пианино». Цикл аниме картин рассказывал об известных композиторах. «Новатор» Бетховен, «космический» Бах, «интеллектуал» Прокофьев и «певец фортепиано» Шопен.

Трижды «Сказки старого пианино» номинировались на одну из самых престижных премий в анимации «Золотой орел». В 2013-ом, впервые за более чем 40-летнюю историю отечественной мультипликации, получила серия фильма о виртуозе Иоганне Себастьяне Бахе.

Режиссер как победного «Баха», так и «Шагала» – талантливая белоруска Елена Петкевич. И о своем втором творении аниматор пока предпочитает молчать — интервью Елена не дает. Дескать, результат работы ее команды можно будет оценить на экране. Уже после Нового года.