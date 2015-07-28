Колокольный звон объединил города, страны и континенты 28 июля – в день крещения Руси

Новости Беларуси. Колокольный звон 28 июля объединил города, страны и континенты. День крещение Руси – один из главных церковных праздников в православной церкви. Начинается он с литургии в честь князя Владимира, которая сопровождается колокольным звоном. В 2015 году православные храмы по всему миру праздничную мелодию подхватывают одновременно.

Идея проведения фестиваля столь необычной музыки родилась в свое время в Украине.

Сегодня акция с символичным названием «Слава тебе, Боже» объединяет десятки государств. Среди них страны постсоветского пространства, а также Европы, Балтии, США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Долгополов, клирик Свято-Духова Кафедрального собора:

Я сам родился в год тысячелетия крещения Руси, поэтому меня родители и решили назвать Владимиром. Мне кажется, этот праздник и день значим для каждого жителя и нашего государства, и наших братских стран, поскольку в этот день была заложена наша будущая цивилизация, основа нашей христианской культуры и всего того, на чем была построена последующая жизнь наших народов.