Бухгалтеры и рыбаки на сцене: любительский театр в Минске объединяет людей разных профессий и возрастов

«Актер – это не профессия, а состояние души». Наверняка Марина согласилась бы с этим крылатым выражением. Днем она работает бухгалтером, а вечером готовится к очередному спектаклю. Сегодня – репетиция пьесы Хармса, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Марина Иванова, бухгалтер:

Я прихожу в офис, сажусь за компьютер, бумажку перекладываю сюда, печатаю, потом циферки какие-то. Потом я поняла, что мне чего-то не хватает. Вот что-то во мне такое есть, не хватает. Мне выплеснуть хочется, кому-то чего-то сказать. А где еще себя так можно выплеснуть, как не в театре? Коллеги по сцене у Марины такие же непрофессионалы. Здесь и рыбовод, водитель, юрист, но всех объединяет одна страсть. Коллективу нет еще и года. Инициатор необычной труппы энтузиастов – молодой режиссер Даниил Филиппович.

Даниил Филиппович, режиссер:

Целый август мы отбирали людей. По каким критериям? По критериям: есть свет или нет света. Есть этот ток, который может чем-то заразить зрителя? Потому что в таких самодеятельных коллективах очень важно сразу профессионального человека с током. Не учить этому току, как делают там, у нас нет для этого времени, а уже с каким-то своим током, индивидуальность. Для актеров проводятся тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи. Не обходится стороной и теория. Даже своеобразные экзамены есть. Почти полноценное обучение, разве что диплома не будет по итогу. За сезон выпустили уже пять спектаклей.

Марина Иванова, бухгалтер:

Когда вышла на сцену, буквально три секунды какой-то мондраж, и все. Уже в роль входишь и все забываешь. И главное, что я никогда не думала, что смогу выучить столько текста. Но когда на сцене во время действия это все происходит, то как бы от движения идут слова, и они идут где-то изнутри, и они сами из тебя выходит, как будто сам это все выражаешь. Кроме режиссера и актеров в театре есть хореографы, художники. Все костюмы, декорации делаются своими средствами. Самой младшей в коллективе 14 лет, однако функций у нее больше: Эвелина еще и ассистент режиссер. После школы девушка собирается поступать на театральное искусство.