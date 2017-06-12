Бухгалтеры и рыбаки на сцене: любительский театр в Минске объединяет людей разных профессий и возрастов
«Актер – это не профессия, а состояние души». Наверняка Марина согласилась бы с этим крылатым выражением. Днем она работает бухгалтером, а вечером готовится к очередному спектаклю. Сегодня – репетиция пьесы Хармса, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Марина Иванова, бухгалтер:
Я прихожу в офис, сажусь за компьютер, бумажку перекладываю сюда, печатаю, потом циферки какие-то. Потом я поняла, что мне чего-то не хватает. Вот что-то во мне такое есть, не хватает. Мне выплеснуть хочется, кому-то чего-то сказать. А где еще себя так можно выплеснуть, как не в театре?
Коллеги по сцене у Марины такие же непрофессионалы. Здесь и рыбовод, водитель, юрист, но всех объединяет одна страсть. Коллективу нет еще и года. Инициатор необычной труппы энтузиастов – молодой режиссер Даниил Филиппович.
Даниил Филиппович, режиссер:
Целый август мы отбирали людей. По каким критериям? По критериям: есть свет или нет света. Есть этот ток, который может чем-то заразить зрителя? Потому что в таких самодеятельных коллективах очень важно сразу профессионального человека с током. Не учить этому току, как делают там, у нас нет для этого времени, а уже с каким-то своим током, индивидуальность.
Для актеров проводятся тренинги по актерскому мастерству, пластике, сценической речи. Не обходится стороной и теория. Даже своеобразные экзамены есть. Почти полноценное обучение, разве что диплома не будет по итогу. За сезон выпустили уже пять спектаклей.
Марина Иванова, бухгалтер:
Когда вышла на сцену, буквально три секунды какой-то мондраж, и все. Уже в роль входишь и все забываешь. И главное, что я никогда не думала, что смогу выучить столько текста. Но когда на сцене во время действия это все происходит, то как бы от движения идут слова, и они идут где-то изнутри, и они сами из тебя выходит, как будто сам это все выражаешь.
Кроме режиссера и актеров в театре есть хореографы, художники. Все костюмы, декорации делаются своими средствами. Самой младшей в коллективе 14 лет, однако функций у нее больше: Эвелина еще и ассистент режиссер. После школы девушка собирается поступать на театральное искусство.
Эвелина Илларионова, ассистент режиссера:
То, что делаем мы, это даже больше чем колледж, мне кажется. Потому что Даниил дает что-то другое, непонятное. И это меня много чему учит. Не каждый в мои годы попадет в такую студию к режиссеру, будет знакомиться еще с какими-то и будет получать опыт уже с 14 лет. Когда кто-то начинает с колледжа, это уже под 18. И это очень большой опыт. Придя в институт, у меня уже будет нормальная база или что-то еще.
Современный театр отличается своими новыми формами. Даже сама сцена стала необязательным атрибутом. Спектакль можно показать и на лавочке в окне. Зритель узнает, что, оказывается, можно и так показать, и это интересно. Его ставят в непонятную ситуацию, заставляют не думать, а чувствовать. Открывается другой взгляд на простые вещи.
Даниил Филиппович, режиссер:
Театр – это время, а время сейчас другое. И нельзя сказать, что современный театр хуже того театра. Он другой. Уже давным-давно мы все поняли, дайте почувствовать. Уже давным-давно все поняли. Чехова уже поняли, Островского поняли, Гамлета со всех сторон увидели. Дайте нам что-то другое, дайте нам почувствовать.
Кто-то после рабочего дня – домой на диванчик, а кто-то идет на репетицию в театр. Главное – заниматься тем, что действительно нравится. И никогда не поздно найти и реализовать свои творческие способности. Не сомневайтесь в себе и пробуйте.