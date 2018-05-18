Более 100 галерей Беларуси присоединились к акции «Ночь музеев»
Новости Беларуси. Беларусь 18 мая присоединится к празднованию Международного дня музеев, а вместе с ним и к акции «Ночь музеев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать до глубокой ночи бесплатно или за символическую плату в 2018 году будут более ста галерей по всей стране.
Для многих музеев это уже традиция. Так, Национальный художественный и Национальный исторический музей проведут ночные празднования уже в тринадцатый раз.
Ряд заведений приурочит акцию к Году малой родины, специальные программы подготовили и частные выставочные залы. Впервые в «Ночи музеев» примет участие Национальный олимпийский комитет.