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«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей

18 мая 2018 07:02
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Новости Беларуси. Кукольное искусство, которое белорусские сцены ещё не видели. В Минске 18 мая откроется юбилейный, десятый по счёту, Международный фестиваль театров кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей-1

Участие примут коллективы из 7 стран. Впервые свое театральное творчество привезут составы из Ирана, Болгарии и Испании. Большинство спектаклей адресовано взрослой аудитории. Здесь представят смелое сочетание хореографии, пантомимы, а также классических форм театра.

«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей-4

Евгений Климаков, директор Белорусского государственного театра кукол:
Сейчас мировая тенденция, мировой тренд идет именно на то, чтобы расширить рамки и возможности театров кукол и показывать спектакли совершенно на разную аудиторию.

«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей-7

Алексей Лелявский, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол:
Это способ показать, что мир культуры, мир театра, многообразен. Это не то, к чему зрители уже, может быть, привыкли.

«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей-10

Театрально-кукольный фестиваль проходит раз в два года. За четыре дня форума покажут 14 спектаклей на 5 площадках столицы. Торжественное открытие состоится на сцене Нового драматического театра.

«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей-13

# Театр # Культура # Алексей Лелявский # Евгений Климаков # Фотофакт

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