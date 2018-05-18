«Это не то, к чему зрители привыкли». На Международном фестивале театров кукол покажут 14 спектаклей

Новости Беларуси. Кукольное искусство, которое белорусские сцены ещё не видели. В Минске 18 мая откроется юбилейный, десятый по счёту, Международный фестиваль театров кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут коллективы из 7 стран. Впервые свое театральное творчество привезут составы из Ирана, Болгарии и Испании. Большинство спектаклей адресовано взрослой аудитории. Здесь представят смелое сочетание хореографии, пантомимы, а также классических форм театра.

Евгений Климаков, директор Белорусского государственного театра кукол:

Сейчас мировая тенденция, мировой тренд идет именно на то, чтобы расширить рамки и возможности театров кукол и показывать спектакли совершенно на разную аудиторию.

Алексей Лелявский, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол:

Это способ показать, что мир культуры, мир театра, многообразен. Это не то, к чему зрители уже, может быть, привыкли.