Бой Первой мировой войны воссоздали в Вилейском районе: фотофакт

Более 80 всадников в форме Русской императорской армии совершили конный переход вдоль бывшей линии фронта. Участники из России, Украины и Беларуси, а также сотни зрителей стали частью большого исторического проекта.

Беларусь в годы Первой мировой войны была местом битвы воюющих сторон. Повторить события того времени, чтобы почтить память воинов, погибших во время самого масштабного вооруженного конфликта в истории, – главная цель реконструкции.

Борис Цитович, учредитель благотворительного культурно-исторического фонда «Крокі»:

Кроме традиционного дня памяти и примирения жертв и героев Первой мировой войны в международном формате (то есть 11 ноября, 38 стран участвовало), сейчас мы все вместе в этот день, противоборствующие страны примиряясь, склоняем головы о погибших.

Кроме того, это связано с перемирием, которое было подписано в Солах в начале ноября 1917 года. Это было первое перемирие, первая попытка примирения. И для нас важно, что это происходило на белорусской земле.