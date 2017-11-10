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Закрытие «Лістапада-2017»: как это было (фотофакт)

10 ноября 2017 19:36
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Новости Беларуси. «Лістапад» говорит «до свидания». В Минске прошла церемония закрытия международного кинофестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при – у картины «Ноябрь».

Это совместная работа кинематографистов Эстонии, Нидерландов и Польши. Фильм-сказка для взрослых, в котором есть и черный юмор, и романтическая любовь.

Специального приза Президента Беларуси за гуманизм и духовность в кино удостоена картина кыргызских авторов «Кентавр». Эта лента с самого начала была среди фаворитов. Еще до вручения награды нам удалось пообщаться с режиссером этого фильмам.

Актан Арым Кубат, режиссер фильма «Кентавр» (Кыргызстан):
Когда люди приходят, тем более на фестивальные фильмы (фильмы, которые сложно смотреть), до конца смотрят и, более того, происходит дискуссия – мне кажется, лучшего для автора нет ничего, наверное.

Нашумевшая лента «Аритмия», с которой стартовал фестиваль, получила сразу две награды. А приз зрительских симпатий в секции «игровое кино» у ленты колумбийского режиссера «Канделария».

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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