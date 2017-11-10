Закрытие «Лістапада-2017»: как это было (фотофакт)

Новости Беларуси. «Лістапад» говорит «до свидания». В Минске прошла церемония закрытия международного кинофестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при – у картины «Ноябрь».

Это совместная работа кинематографистов Эстонии, Нидерландов и Польши. Фильм-сказка для взрослых, в котором есть и черный юмор, и романтическая любовь.

Специального приза Президента Беларуси за гуманизм и духовность в кино удостоена картина кыргызских авторов «Кентавр». Эта лента с самого начала была среди фаворитов. Еще до вручения награды нам удалось пообщаться с режиссером этого фильмам.