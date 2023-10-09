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Бишкек принимает молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ

09 октября 2023 07:42
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600 юношей и девушек от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны СНГ: Бишкек принимает молодежные Дельфийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бишкек принимает молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ-1

Конкурсы продолжаются по десяти номинациям, среди которых фортепиано и скрипка, изобразительное искусство, академическое, эстрадное и сольное народное пение, а также народный танец. В составе делегации Беларуси лучшие представители разных регионов нашей страны.

Бишкек принимает молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ-4

Ирина Иршонок, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Прекрасный город, прекрасная страна. Очень здорово, что мы находимся сегодня здесь, очень здорово, что я представляю свою страну на этом замечательном конкурсе, на XVII Дельфийских играх. Это очень здорово, очень почетно. Очень насыщенная программа. И хочется скорее вернуться в Беларусь с замечательными призами, достойными. И ждите нас, мы вернемся победителями.

Бишкек принимает молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ-7

Наталия Коротина, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Наши ребята участвуют в двух номинациях. В номинации «фортепиано» – Даниил Лазаренко, и в номинации «скрипка» – Владислав Баевич. Мы благодарны нашему Министерству культуры за уникальную возможность принять участие, познакомиться с культурой Кыргызстана, показать свое исполнительское мастерство.

Бишкек принимает молодёжные Дельфийские игры государств – участников СНГ-10

Игры, которые продолжатся еще два дня, – один из масштабных молодежных проектов на пространстве Содружества. Форум объединяет талантливую молодежь и способствует развитию культурного диалога.

# Конкурс # Культура # Фотофакт

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