«Билеты продавали с условием, что ты купишь ещё несколько на оперу. На самую неходовую». Ажиотаж на балеты Елизарьева царил в 70-ые

70-ые годы стали настоящим «золотым веком» в истории Большого театра Беларуси. Сумасшедшие аншлаги, километровые очереди в кассы, билеты только по блату, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Надежда Бунцевич, музыкально-театральный критик:

На балеты Елизарьева был просто ажиотаж. Билеты купить было невозможно. И продавали их в кассе только с тем условием, что ты купишь одновременно ещё несколько билетов на оперу. На самую неходовую. Ты можешь туда не идти, но главное, что ты билеты купил. Слава про белорусский балет гремит на всю необъятную страну. В эпицентре культурной жизни Минска – молодой балетмейстер Валентин Елизарьев.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР, профессор:

1973 год: я только окончил Ленинградскую консерваторию, балетмейстерское отделение, и меня с третьего курса ещё консерватории выслеживал бывший наш министр культуры – Юрий Михневич, замечательный человек. На третьем курсе я получил премию на всесоюзном конкурсе, а здесь, наверное, искали человека, который бы возглавил труппу. Поэтому так получилось, что меня распределили на Республику Беларусь. И 10 октября 1973 года я начал свою деятельность здесь.

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:

Началась эпоха Елизарьева, когда он приехал к нам в театр. Он был такой же молодой, как и мы сами. Это его были, можно сказать, первые шаги в большом искусстве. Первый его спектакль был «Кармен-сюита» у нас. Этот спектакль живёт до сих пор, и я его передаю четвёртому поколению.

Дерзкий, непоколебимый и бесконечно преданный делу. Казалось, амбициозному хореографу удалось немыслимое – достучаться до зрителя. Вмиг «искусство не для всех» уходит в массы – на его постановки люди будут штурмовать кассы.

Валентин Елизарьев (архивная видеосъёмка):

Очень ценю исполнителей, которые совершенно разные в одной и той же партии.