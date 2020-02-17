«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях».
Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях».
Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
А что вы хотите? Чтобы я сказал, что – ужасная такая женщина, такая вредная, на себе зацикленная?
Женственная и… Как это сказать? Ответственная.
Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Я. Купалы:
В первую очередь, для меня это голос и грация. Потому что, если вот взять воплощение женщины – вот это будет Юля.
Потому что, мне кажется, в какую бы ситуацию Юля не попадала, это всегда сохранение стати и гордости.
Сергей Чуб, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
Я даже могу одним словом охарактеризовать Юлю. Это вот просто слово-синоним. Юля – равно надёжность.