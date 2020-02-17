«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы: А что вы хотите? Чтобы я сказал, что – ужасная такая женщина, такая вредная, на себе зацикленная?

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Я. Купалы:

В первую очередь, для меня это голос и грация. Потому что, если вот взять воплощение женщины – вот это будет Юля.