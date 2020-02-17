Прямой эфир

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской

17 февраля 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коллеги рассказали об актрисе Шпилевской в программе «В людях».

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской -1

Павел Харланчук-Южаков, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
А что вы хотите? Чтобы я сказал, что – ужасная такая женщина, такая вредная, на себе зацикленная?

Женственная и… Как это сказать? Ответственная.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской -4

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Я. Купалы:
В первую очередь, для меня это голос и грация. Потому что, если вот взять воплощение женщины – вот это будет Юля.

Потому что, мне кажется, в какую бы ситуацию Юля не попадала, это всегда сохранение стати и гордости.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской -7

Сергей Чуб, актер Национального академического театра имени Я. Купалы:
Я даже могу одним словом охарактеризовать Юлю. Это вот просто слово-синоним. Юля – равно надёжность.

«Юля – равно надёжность». Что думают актёры Купаловского о Шпилевской -10

# Белорусские актеры # Культура # Павел Харланчук-Южаков # Кристина Дробыш # Сергей Чуб

Другие новости рубрики

Все новости
Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле
17 февраля 2020 08:03

Какая была зима или долго ли стояла война? О тайнах «Обратной стороны иконы» можно узнать в Гомеле

«Воздух очищен, как в операционной у хирурга». Почему в хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить?
16 февраля 2020 16:36

«Воздух очищен, как в операционной у хирурга». Почему в хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить?

«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?
15 февраля 2020 17:26

«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?