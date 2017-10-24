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Новый сезон Belarus Fashion Week стартует в Минске 24 октября

24 октября 2017 08:10
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Новости Беларуси. В Минске стартует 15-й сезон Белорусской недели моды. Ожидается, что в этом году гостями проекта станут около 15 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы уверены: отечественные дизайнерские коллекции завоевывают свои позиции в мировой фэшн-индустрии и с каждым годом становятся все популярнее среди самих же белорусов. К тому же сегодня число появляющихся модных марок показывает большую заинтересованность сферой моды со стороны молодых предпринимателей.

# Культура # Мода в Беларуси

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