«Берлинале» из-за коронавируса перенесут и проведут в два этапа

«Берлинале» должен был пройти в феврале в столице Германии, однако мероприятие не сможет состояться из-за вероятности сохранения ограничений, связанных с коронавирусом.

Чтобы дать киноиндустрии возможность продвигать свою продукцию, организаторы придумали новый формат кинофорума, который пройдет в два этапа. Так, в марте состоится виртуальный «Берлинале». А в июне пройдут многочисленные показы фильмов в кинотеатрах и на открытом воздухе.