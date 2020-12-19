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«Берлинале» из-за коронавируса перенесут и проведут в два этапа

19 декабря 2020 13:44
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Ежегодный Берлинский международный кинофестиваль будет перенесен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Берлинале» из-за коронавируса перенесут и проведут в два этапа-1

«Берлинале» должен был пройти в феврале в столице Германии, однако мероприятие не сможет состояться из-за вероятности сохранения ограничений, связанных с коронавирусом.

«Берлинале» из-за коронавируса перенесут и проведут в два этапа-4

Чтобы дать киноиндустрии возможность продвигать свою продукцию, организаторы придумали новый формат кинофорума, который пройдет в два этапа. Так, в марте состоится виртуальный «Берлинале». А в июне пройдут многочисленные показы фильмов в кинотеатрах и на открытом воздухе.

# Берлинский кинофестиваль # Культура # Фотофакт

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