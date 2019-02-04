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Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева

04 февраля 2019 07:38
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Новости Беларуси. Вместо ледяных узоров – вологодские кружева. «Музей спасенных ценностей» в Бресте целый месяц будет разукрашен не морозом, а мастерами древнего промысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева-1

Передвижную выставку из кружевной столицы России – Вологды – в рамках тура по Европе привезли в Беларусь. Всего более 120 экспонатов, включая сами инструменты для плетения – коклюшки из березы.

Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева-4

Представлена и знаковая для старинного вологодского промысла одежда – платье-фартук и душегрея. Кроме этого, жакеты, манто, пелерины, панно и другие экспонаты.

Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева-7

Все изделия выполнены признанными мастерами исключительно вручную. Многие из них вологодские художники создавали несколько месяцев.

Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева-10

Алла Россинская, старший научный сотрудник музея «Спасенные художественные ценности»:
Нет одинаковых изделий вологодских кружевниц. Они и в предметах интерьера, и в кружевах, которые с удовольствием носят женщины, и в прекрасной одежде. Каждая женщина мечтала бы иметь в качестве самой праздничной одежды такой наряд.

Но и когда мы начинаем разбираться в тонкостях этой работы и видим в интернет-магазинах цены на них, то это не удивляет, потому что сложность невероятная.

Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева-13

Вологодский Музей кружева входит в 10-ку лучших музеев России. Его богатая коллекция представлена в Бресте до 25 февраля.

# Выставка # Культура # Алла Россинская # Фотофакт

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