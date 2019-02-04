Дивные узоры. В Брест привезли выставку вологодского кружева

Новости Беларуси. Вместо ледяных узоров – вологодские кружева. «Музей спасенных ценностей» в Бресте целый месяц будет разукрашен не морозом, а мастерами древнего промысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передвижную выставку из кружевной столицы России – Вологды – в рамках тура по Европе привезли в Беларусь. Всего более 120 экспонатов, включая сами инструменты для плетения – коклюшки из березы.

Представлена и знаковая для старинного вологодского промысла одежда – платье-фартук и душегрея. Кроме этого, жакеты, манто, пелерины, панно и другие экспонаты.

Алла Россинская, старший научный сотрудник музея «Спасенные художественные ценности»:

Нет одинаковых изделий вологодских кружевниц. Они и в предметах интерьера, и в кружевах, которые с удовольствием носят женщины, и в прекрасной одежде. Каждая женщина мечтала бы иметь в качестве самой праздничной одежды такой наряд.

Но и когда мы начинаем разбираться в тонкостях этой работы и видим в интернет-магазинах цены на них, то это не удивляет, потому что сложность невероятная.