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На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать более 100 исполнителей

04 февраля 2019 07:27
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Новости Беларуси. На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать 113 исполнителей из 16 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать более 100 исполнителей-1

Это рекордное количество заявок, которые начнут рассматривать организаторы национального отбора конкурса. Интересно, что среди претендентов – иностранцы, причём из далёких нам Испании, Португалии, Великобритании, Канады и США.

На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать более 100 исполнителей-4

# Музыка # Культура # Фотофакт

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