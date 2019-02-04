На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать более 100 исполнителей

Новости Беларуси. На «Евровидение» от Беларуси хотят поехать 113 исполнителей из 16 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекордное количество заявок, которые начнут рассматривать организаторы национального отбора конкурса. Интересно, что среди претендентов – иностранцы, причём из далёких нам Испании, Португалии, Великобритании, Канады и США.