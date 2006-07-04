Белорусы идут поклониться христианской святыне - Деснице Иоанна Крестителя

В Беларуси находится величайшая христианская святыня - ковчег с Десницей (правой рукой) пророка Иоанна Крестителя. 3 июля в Национальном аэропорту <Минск> реликвию встречали священнослужители во главе с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Святыню сопровождают представители русской и сербской православных церквей, а также российского фонда Андрея Первозванного.

Ковчег с Десницей доставили в Свято-Евфросиниевскую церковь минского прихода в честь иконы Божией Матери <Всех скорбящих Радость>. До полудня 6 июля храм будет работать круглосуточно. Его уже успели посетить тысячи православных верующих.