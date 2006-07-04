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Белорусы идут поклониться христианской святыне - Деснице Иоанна Крестителя

04 июля 2006 06:02
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В Беларуси находится величайшая христианская святыня - ковчег с Десницей (правой рукой) пророка Иоанна Крестителя. 3 июля в Национальном аэропорту <Минск> реликвию встречали священнослужители во главе с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Святыню сопровождают представители русской и сербской православных церквей, а также российского фонда Андрея Первозванного.
Ковчег с Десницей доставили в Свято-Евфросиниевскую церковь минского прихода в честь иконы Божией Матери <Всех скорбящих Радость>.  До полудня 6 июля храм будет работать круглосуточно. Его уже успели посетить тысячи православных верующих.
# Культура

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