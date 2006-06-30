Говорит и показывает Витебск...

На XV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" аккредитованы около 250 представителей средств массовой информации из разных стран мира.

События юбилейного фестиваля искусств будут освещать журналисты из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, стран Балтии, а также Польши, Болгарии, Сербии, Словакии, Швейцарии и Израиля. Самой многочисленной станет делегация журналистов из России.

В город на Двине приедут не только представители ведущих телекомпаний и изданий, но и региональных. Прямые трансляции концертов <Славянсого базара в Витебске> будут вести Первый национальный телеканал и телеканал "ЛАД".

Следить за ходом фестиваля смогут зрители и других стран, на которые распространяется вещание спутникового канала "Беларусь-ТВ". В работе фестиваля примут участие представители Европейского вещательного союза. О "Славянском базаре в Витебске" расскажет и наш телеканал, а также ОНТ, телекомпания "Мир" и FM-станции.