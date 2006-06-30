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Говорит и показывает Витебск...

30 июня 2006 14:38
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На XV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" аккредитованы около 250 представителей средств массовой информации из разных стран мира.

События юбилейного фестиваля искусств будут освещать журналисты из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, стран Балтии, а также Польши, Болгарии, Сербии, Словакии, Швейцарии и Израиля. Самой многочисленной станет делегация журналистов из России.
В город на Двине приедут не только представители ведущих телекомпаний и изданий, но и  региональных. Прямые трансляции концертов <Славянсого базара в Витебске> будут вести Первый национальный телеканал и телеканал "ЛАД".

Следить за ходом фестиваля смогут зрители и других стран, на которые распространяется вещание спутникового канала "Беларусь-ТВ". В работе фестиваля примут участие представители Европейского вещательного союза. О "Славянском базаре в Витебске" расскажет и наш телеканал, а также ОНТ,  телекомпания "Мир" и FM-станции.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012

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