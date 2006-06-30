По <Дорогам войны> вместе с фронтовыми репортерами

Так называется фотовыставка четырех военных кореспондентов, открывшаяся в Могилевском областном краеведческом музее. В экспозиции свыше 50 компьютерных репродукций фотографий и негативов, собранных сотрудниками музея.Здесь же прошла и презентация книги <Война в моей жизни судьба>. В ней собраны письма- воспоминания участников обороны и освобождения Могилева. Первые экземпляры книг сотрудники музея передали во все библиотеки Могилева и представителям городских общественных организаций. Открывает фотовыставку серия работ фотокорреспондента газеты <Известия> Павла Трошкина, который вместе с известным писателем Константином Симоновым побывал на переднем рубеже обороны Могилева в июле 1941 года. Одна из самых знаменитых его фотографий - панорама подбитых немецких танков на Буйничском поле. Она была напечатана в <Известиях> и стала первым с начала Великой Отечественной войны опубликованным фото подбитой немецкой техники. Фотокорреспондент 49-й армии Борис Ярославцев прошел весь путь освободительной операции <Багратион> и запечатлел в своих работах освобождение Могилевской области. Серия интересных снимков первого дня жизни освобожденного Могилева представлена Самарием Гирарием. А завершают экспозицию знаменитые фотоснимки Евгения Халдея водружения флага над Рейхстагом и Нюрнбергский процесс. Выставка же будет экспонироваться в музее областного центра до 1 октября. Затем она отправится по районным краеведческим музеям.